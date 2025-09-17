Hľadaj

Synergia náboženstiev pre budúcnosť: Pápež Lev XIV. pozdravil účastníkov kongresu v Astane

„Mier, Shalom, Salam, Beybitshilik!“ – týmito slovami sa pápež Lev XIV. obrátil na účastníkov 8. kongresu lídrov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý sa koná v kazašskej metropole Astana. Hlavnou témou stretnutia je „Dialóg náboženstiev: synergia pre budúcnosť“.

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec vo svojom posolstve osobitne pozdravil prezidenta Kazachstanu Kasym-Žomarta Tokajeva a vyzdvihol úsilie krajiny hostiť fórum, ktoré spája náboženských lídrov z celého sveta. Podľa pápeža je dnešná doba poznačená konfliktmi a zraneniami, a preto je medzináboženský dialóg naliehavejší než kedykoľvek predtým.

Synergia ako prejav solidarity

Pápež vysvetlil, že pojem synergia znamená nielen spoluprácu medzi ľuďmi, ale aj otvorenosť voči Božiemu pôsobeniu. „Každý autentický náboženský impulz vedie k dialógu a spolupráci,“ uviedol Lev XIV., pričom zdôraznil, že solidarita je konkrétnym vyjadrením synergie – lásky k blížnemu v globálnom meradle.

Rôznorodosť ako dar

Podľa pápeža dialóg nie je popieraním rozdielov, ale ich prijatím ako daru. Katolícka cirkev si váži všetko „pravdivé a sväté“ v iných náboženstvách a chce prispievať k spoločnému dobru tým, že prináša vlastné duchovné dary k „stolu stretnutia“.

Historické kroky k mieru

Svätý Otec pripomenul niekoľko kľúčových momentov moderného náboženského dialógu:

  • modlitbové stretnutie v Assisi v roku 1986, ktoré zvolal svätý Ján Pavol II.,
  • dokument o ľudskom bratstve podpísaný v roku 2019 v Abú Zabí pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu Ahmadom Al-Tayyebom,
  • ako aj posledný kongres v Astane v roku 2022, na ktorom sa zúčastnil pápež František a kde lídri spoločne odmietli násilie a extrémizmus.

Lev XIV. pripomenul, že tieto gestá majú aj konkrétnu podobu: náboženské komunity spolupracujú pri pomoci obetiam prírodných katastrof, utečencom či rodinám trpiacim chudobou a hladom.

Výzva pre budúcnosť

„Budúcnosť mieru, bratstva a solidarity si vyžaduje odhodlanie všetkých sŕdc a všetkých rúk,“ napísal pápež. Náboženskí lídri podľa neho vydávajú svedectvo o tom, že viera spája viac, než rozdeľuje, keď spoločne chránia dôstojnosť človeka, zasadzujú sa za slabých či starajú sa o stvorený svet.

Na záver Svätý Otec vyzval, aby sa náboženstvá stali „prameňom uzdravenia a zmierenia“ a aby ich synergia bola neozbrojeným a odzbrojujúcim znamením nádeje pre celé ľudstvo.

17 septembra 2025, 10:13

