Synergia náboženstiev pre budúcnosť: Pápež Lev XIV. pozdravil účastníkov kongresu v Astane
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec vo svojom posolstve osobitne pozdravil prezidenta Kazachstanu Kasym-Žomarta Tokajeva a vyzdvihol úsilie krajiny hostiť fórum, ktoré spája náboženských lídrov z celého sveta. Podľa pápeža je dnešná doba poznačená konfliktmi a zraneniami, a preto je medzináboženský dialóg naliehavejší než kedykoľvek predtým.
Synergia ako prejav solidarity
Pápež vysvetlil, že pojem synergia znamená nielen spoluprácu medzi ľuďmi, ale aj otvorenosť voči Božiemu pôsobeniu. „Každý autentický náboženský impulz vedie k dialógu a spolupráci,“ uviedol Lev XIV., pričom zdôraznil, že solidarita je konkrétnym vyjadrením synergie – lásky k blížnemu v globálnom meradle.
Rôznorodosť ako dar
Podľa pápeža dialóg nie je popieraním rozdielov, ale ich prijatím ako daru. Katolícka cirkev si váži všetko „pravdivé a sväté“ v iných náboženstvách a chce prispievať k spoločnému dobru tým, že prináša vlastné duchovné dary k „stolu stretnutia“.
Historické kroky k mieru
Svätý Otec pripomenul niekoľko kľúčových momentov moderného náboženského dialógu:
- modlitbové stretnutie v Assisi v roku 1986, ktoré zvolal svätý Ján Pavol II.,
- dokument o ľudskom bratstve podpísaný v roku 2019 v Abú Zabí pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu Ahmadom Al-Tayyebom,
- ako aj posledný kongres v Astane v roku 2022, na ktorom sa zúčastnil pápež František a kde lídri spoločne odmietli násilie a extrémizmus.
Lev XIV. pripomenul, že tieto gestá majú aj konkrétnu podobu: náboženské komunity spolupracujú pri pomoci obetiam prírodných katastrof, utečencom či rodinám trpiacim chudobou a hladom.
Výzva pre budúcnosť
„Budúcnosť mieru, bratstva a solidarity si vyžaduje odhodlanie všetkých sŕdc a všetkých rúk,“ napísal pápež. Náboženskí lídri podľa neho vydávajú svedectvo o tom, že viera spája viac, než rozdeľuje, keď spoločne chránia dôstojnosť človeka, zasadzujú sa za slabých či starajú sa o stvorený svet.
Na záver Svätý Otec vyzval, aby sa náboženstvá stali „prameňom uzdravenia a zmierenia“ a aby ich synergia bola neozbrojeným a odzbrojujúcim znamením nádeje pre celé ľudstvo.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.