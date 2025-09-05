Hľadaj

Pápež

Svätý Otec prijal poľského prezidenta Nawrockého

Pápež Lev XIV. v piatok 5. septembra prijal na audiencii nového 42-ročného prezidenta Poľskej republiky Karola Tadeusza Nawrockého, s ktorým sa následne stretol aj štátny sekretár kard. Pietro Parolin a sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Mons. Paul Richard Gallagher. Diskutovalo sa aj o medzinárodných otázkach, s osobitným dôrazom na konflikt na Ukrajine a bezpečnosť v Európe.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Ako sa uvádza v oficiálnom komuniké Svätej stolice, „počas srdečných rozhovorov na Štátnom sekretariáte sa diskutovalo o sociálno-politickej situácii v krajine, s osobitným dôrazom na hodnoty, na ktorých je založená poľská spoločnosť, a na potrebu dosiahnuť konsenzus v súvislosti s výzvami, ktorým musí čeliť.

V ďalšej časti dialógu sa diskutovalo o medzinárodných otázkach, s osobitným dôrazom na konflikt na Ukrajine a bezpečnosť v Európe“.

Karol Nawrocki je prezidentom Poľskej republiky od 6. augusta 2025.

 

05 septembra 2025, 15:31

