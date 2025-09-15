Svätý Otec Lev XIV.: Nech biskupská synoda obnoví úsilie o jednotu
„Ďakujem Pánovi, rodičom a všetkým, ktorí na mňa myslia v modlitbe.“ – Takto poďakoval Svätý Otec za blahoželania k narodeninám po poludňajšej nedeľnej modlitbe na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Pripomenul aj výročie vzniku Biskupskej synody, ktorú 15. septembra 1965 založil pápež Pavol VI.
Miroslava Holubíková – Vatican News
Pápež Lev XIV. po modlitbe Anjel Pána uviedol:
„Zajtra si pripomíname 60. výročie založenia Synody biskupov, prorockého podnetu svätého Pavla VI., aby biskupi mohli ešte viac a lepšie prežívať spoločenstvo s nástupcom svätého Petra. Prajem si, aby toto výročie podnietilo obnovené úsilie o jednotu, synodalitu a poslanie Cirkvi.“
Potom pápež z okna Apoštolského paláca osobne pozdravil rôzne skupiny pútnikov, medzi nimi aj veriacich z Tanzánie, Peru, Čile i z Českej republiky. Na Námestí sv. Petra bolo vidieť aj niekoľko slovenských zástav.
15 septembra 2025, 10:32