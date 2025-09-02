Svätý Otec do Ukrajiny: Každý deň udržiavajte nádej
Vatican News
V liste, ktorý je napísaný v latinčine, Lev XIV. vyjadruje solidaritu s udalosťami na Ukrajine a zdôrazňuje želanie, aby kard. Sepe ako jeho osobitný vyslanec bol „nositeľom lásky a blízkosti“ pápeža „všetkým veriacim kresťanom a ľuďom dobrej vôle“, ktorí sa zúčastnia na oslavách.
„V tejto veľmi ťažkej situácii, ktorú Ukrajina prežíva“ Petrov nástupca v liste vyzýva ukrajinských veriacich, aby „ešte dôslednejšie dodržiavali prikázanie lásky, a to ako v rodine, tak aj na verejnosti“, a „pestovali živú kresťanskú nádej v každodennom živote“, pričom „horlivo prosili Boha o dar pokoja“.
Tlačové stredisko Svätej stolice dodáva, že slávnosť sa uskutoční v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Ľvove, a delegáciu „pápežskej misie“ doplní aj Mons. Andrzej Legowicz, osobný sekretár arcibiskupa latinského Ľvova, a otec Roman Broda, profesor metropolitného seminára a vedúceho liturgického úradu tejto ukrajinskej arcidiecézy.
Spracovala Miroslava Holubíková
