Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Ľvove Katedrála Nanebovzatia Panny Márie v Ľvove  ( Mariusz Krawiec SSP)
Pápež

Svätý Otec do Ukrajiny: Každý deň udržiavajte nádej

Pápež Lev XIV. napísal osobitný list kardinálovi Crescenziovi Sepemu, ktorý ho bude 6. septembra v Ľvove zastupovať na oslavách 650. výročia založenia ukrajinskej metropole Halić. Svätý Otec v liste vyzýva, aby sme prosili o dar mieru pre európsku krajinu, ktorá je už tri roky sužovaná vojnou.

Vatican News

V liste, ktorý je napísaný v latinčine, Lev XIV. vyjadruje solidaritu s udalosťami na Ukrajine a zdôrazňuje želanie, aby kard. Sepe ako jeho osobitný vyslanec  bol „nositeľom lásky a blízkosti“ pápeža „všetkým veriacim kresťanom a ľuďom dobrej vôle“, ktorí sa zúčastnia na oslavách.

„V tejto veľmi ťažkej situácii, ktorú Ukrajina prežíva“ Petrov nástupca v liste vyzýva ukrajinských veriacich, aby „ešte dôslednejšie dodržiavali prikázanie lásky, a to ako v rodine, tak aj na verejnosti“, a „pestovali živú kresťanskú nádej v každodennom živote“, pričom „horlivo prosili Boha o dar pokoja“.

Tlačové stredisko Svätej stolice dodáva, že slávnosť sa uskutoční v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Ľvove, a delegáciu „pápežskej misie“ doplní aj Mons. Andrzej Legowicz, osobný sekretár arcibiskupa latinského Ľvova, a otec Roman Broda, profesor metropolitného seminára a vedúceho liturgického úradu tejto ukrajinskej arcidiecézy.

Spracovala Miroslava Holubíková

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

02 septembra 2025, 13:17

Program Svätého Otca
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu