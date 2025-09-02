Pápežova homília augustiniánom: Načúvanie, pokora a jednota
Zuzana Klimanová – Vatican News
Na generálnej kapitule, ktorá potrvá do 18. septembra v Pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum, sa zúčastňuje približne sto rehoľníkov. Delegátov s hlasovacím právom je 73 zo 46 krajín. Augustiniáni si zvolia nového generálneho predstaveného, ktorý vystrieda pátra Alejandra Morala. Ten po dvanástich rokoch ukončí svoje druhé funkčné obdobie.
Atmosféra načúvania
V homílii počas votívnej svätej omše k Duchu Svätému Petrov nástupca zdôraznil protagonizmus Ducha Svätého a dôležitosť načúvania:
„Istý staroveký autor, keď hovorí o Turícach (porov. Sk 2, 1-11), opisuje ich ako „veľmi hojný a neodolateľný prílev Ducha“ (Didymos Slepý, De Trinitate, 6, 8: PG 39, 533). Prosme Pána, aby to tak bolo aj pre vás: aby jeho Duch prevládol nad každou ľudskou logikou, „hojným a neodolateľným“ spôsobom, aby sa tretia božská osoba skutočne stala protagonistom nadchádzajúcich dní.
Duch Svätý hovorí dnes tak ako v minulosti. Robí to v „penetralia cordis“ (preniknutím do srdca) a prostredníctvom bratov a životných okolností. Preto je dôležité, aby atmosféra kapituly, v súlade so storočnou tradíciou Cirkvi, bola atmosférou počúvania, počúvania Boha a počúvania druhých.“ (...)
„Prežite teda tieto dni v úprimnej snahe komunikovať a porozumieť, a robte to ako veľkodušnú odpoveď na veľký a jedinečný dar svetla a milosti, ktorý vám dáva nebeský Otec tým, že vás sem zvolal, práve vás, pre dobro všetkých.“
Robte všetko s pokorou
Svätý Otec hovoril aj o nevyhnutnosti pokory:
„Robte to všetko s pokorou. Svätý Augustín, komentujúc rôznorodosť spôsobov, akými sa Duch Svätý v priebehu storočí vylieval na svet, interpretuje túto rozmanitosť ako výzvu pre nás, aby sme sa stali malými pred slobodou a nevyspytateľnosťou Božieho konania (Kázne, 269, 2). Nech si nikto nemyslí, že má všetky odpovede. Každý otvorene zdieľajte to, čo máte. Všetci s vierou prijmite to, čo Pán inšpiruje, s vedomím, že „ako sú nebesá vyvýšené nad zem“ (Iz 55, 9), tak sú jeho cesty vysoko od našich ciest a jeho myšlienky od našich myšlienok. Iba tak Duch bude môcť „učiť“ a „pripomínať“ to, čo povedal Ježiš (porov. Jn 14, 26), vryť to do vašich sŕdc, aby sa z nich šírila ozvena v jedinečnosti a neopakovateľnosti každého úderu.“
Jednota prostredníctvom úprimnej lásky
Napokon pápež hovoril o jednote:
„Jednota nech je nevyhnutným cieľom vašich snáh, avšak nielen to: nech je aj kritériom overovania vášho konania a spoločnej práce, lebo to, čo spája, je od Neho, avšak to, čo rozdeľuje, nemôže byť od Neho.
V tejto súvislosti nám opäť pomáha svätý Augustín, ktorý v komentári k zázraku Turíc poznamenáva: „Tak ako vtedy rôzne jazyky, ktorými človek mohol hovoriť, boli znamením prítomnosti Ducha Svätého, tak teraz je láska k jednote […] znamením jeho prítomnosti (tamže, 3). A ďalej pokračuje: „Tak ako duchovní ľudia sa tešia z jednoty, telesní ľudia vždy hľadajú rozpory“ (tamže). Pýta sa preto: „Aká sila je väčšia od zbožnosti, ako láska k jednote?“ a uzatvára: „Budete mať Ducha Svätého, keď budete súhlasiť, aby vaše srdce priľnulo k jednote prostredníctvom úprimnej lásky“ (tamže).
Počúvanie, pokora a jednota, to sú tri, dúfam, užitočné návrhy, ktoré vám liturgia dáva na nasledujúce dni.“
Svätý Otec napokon navštívil knižnicu Biblioteca Angelica pri Bazilike sv. Augustína a budovu Talianskej štátnej prokuratúry, ktorá kedysi patrila augustiniánom. V tamojšej niekdajšej jedálni augustiniánov napokon včera večeral so svojimi spolubratmi.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.