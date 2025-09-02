Hľadaj

Pápež vyjadril zármutok nad zemetrasením v Afganistane

Svätý Otec Lev XIV. v pondelok 1. septembra zaslal telegram solidarity v súvislosti so zemetrasením v Afganistane. Jedna z najhorších prírodných katastrof v histórii krajiny si vyžiadala viac ako 900 mŕtvych. Postihnuté boli východné regióny Kunar a Nangarhar, počet zranených dosiahol tri tisícky. Záchranné práce sú oslabené nedostatkom prostriedkov a finančných zdrojov.

Pápež Lev XIV. vyjadril zármutok nad obeťami zemetrasenia, ktoré v noci 31. augusta zasiahlo východ Afganistanu. V telegrame podpísanom kardinálom Pietrom Parolinom Svätý Otec uisťuje o svojej modlitbe za „všetkých, ktorých postihla táto tragédia“, zveruje ich „prozreteľnosti Všemohúceho“ a vyjadruje „úprimnú solidaritu najmä s tými, ktorí oplakávajú stratu svojich blízkych, a s pracovníkmi záchranných zložiek a civilnými orgánmi zapojenými do záchranných prác“, pričom prosí o „útechu a silu“ pre afganský ľud v tejto „ťažkej chvíli“ .

Zemetrasenie s magnitúdou 6,0 a epicentrom 27 kilometrov severovýchodne od mesta Jalalabad spôsobilo prírodnú katastrofu nepredstaviteľných rozmerov, ktorá je pre štát pod vedením Talibanu prakticky neúnosná, pretože už tak zápasia s viacerými humanitárnymi krízami, ako sú milióny utečencov vyhnaných z Iránu a Pakistanu. Hovorca ministerstva zdravotníctva Sharafat Zaman vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo pri riešení katastrofy spôsobenej zemetrasením.

Spracovala Miroslava Holubíková

02 septembra 2025, 12:00

