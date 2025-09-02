Pápež v septembri vyzýva k modlitbe za náš vzťah k celému tvorstvu
Petrov nástupca vo videu hovorí:
„Modlime sa, aby sme inšpirovaní svätým Františkom mohli zažiť našu vzájomnú závislosť so všetkými stvoreniami, ktoré Boh miluje a ktoré sú hodné lásky a úcty.“
Pane, ty miluješ všetko, čo si stvoril,
a nič neexistuje mimo tajomstva tvojej nežnosti.
Každé stvorenie, bez ohľadu na to, aké je malé,
je plodom tvojej lásky a má svoje miesto v tomto svete.
Aj ten najjednoduchší alebo najkratší život je obklopený tvojou starostlivosťou.
Podobne ako svätý František z Assisi, aj my dnes chceme povedať:
„Buď pochválený, Pane!“
Prostredníctvom krásy stvorenstva
sa nám zjavuješ ako zdroj dobra. Prosíme ťa:
otvor naše oči, aby sme ťa spoznali,
aby sme sa z tajomstva tvojej blízkosti k celému stvorenstvu naučili,
že svet je nekonečne viac než akýmsi problémom, ktorý treba riešiť.
Je tajomstvom, ktoré treba s vďačnosťou a nádejou kontemplovať.
Pomôž nám objaviť tvoju prítomnosť vo všetkom stvorenstve,
aby sme ju plne rozpoznali
a cítili a vedeli, že sme zodpovední za tento spoločný domov,
kde nás pozývaš, aby sme sa starali o život, rešpektovali ho a chránili
vo všetkých jeho formách a možnostiach.
Buď pochválený, Pane!
Amen.
Úmysel slovenských biskupov: Za ochranu životného prostredia, aby sme dokázali žiť v harmónii s prírodou a chránili ju pre budúce generácie.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.