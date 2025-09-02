Hľadaj

Pápež v septembri vyzýva k modlitbe za náš vzťah k celému tvorstvu

Svetová sieť modlitby s pápežom (Apoštolát modlitby) zverejnil video na mesiac september. Svätý Otec v ňom vyslovuje svoju modlitbu inšpirovanú tzv. Časom stvorenstva, ktorý sa začal Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenie 1. septembra a ktorý potrvá do 4. októbra, sviatku sv. Františka. Tento rok si zároveň pripomíname 800. výročie zloženia Chválospevu stvorenstva svätcom z Assisi.

Petrov nástupca vo videu hovorí:

„Modlime sa, aby sme inšpirovaní svätým Františkom mohli zažiť našu vzájomnú závislosť so všetkými stvoreniami, ktoré Boh miluje a ktoré sú hodné lásky a úcty.“

 

Pane, ty miluješ všetko, čo si stvoril,

a nič neexistuje mimo tajomstva tvojej nežnosti.

Každé stvorenie, bez ohľadu na to, aké je malé,

je plodom tvojej lásky a má svoje miesto v tomto svete.

 

Aj ten najjednoduchší alebo najkratší život je obklopený tvojou starostlivosťou.

Podobne ako svätý František z Assisi, aj my dnes chceme povedať:

„Buď pochválený, Pane!“

 

Prostredníctvom krásy stvorenstva

sa nám zjavuješ ako zdroj dobra. Prosíme ťa:

otvor naše oči, aby sme ťa spoznali,

aby sme sa z tajomstva tvojej blízkosti k celému stvorenstvu naučili,

že svet je nekonečne viac než akýmsi problémom, ktorý treba riešiť.

Je tajomstvom, ktoré treba s vďačnosťou a nádejou kontemplovať.

 

Pomôž nám objaviť tvoju prítomnosť vo všetkom stvorenstve,

aby sme ju plne rozpoznali

a cítili a vedeli, že sme zodpovední za tento spoločný domov,

kde nás pozývaš, aby sme sa starali o život, rešpektovali ho a chránili

vo všetkých jeho formách a možnostiach.

 

Buď pochválený, Pane!

Amen.

 

Úmysel slovenských biskupov: Za ochranu životného prostredia, aby sme dokázali žiť v harmónii s prírodou a chránili ju pre budúce generácie.

 

02 septembra 2025, 16:00

