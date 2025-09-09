Pápež sa na necelý deň vrátil do Castel Gandolfa
Tlačové stredisko Svätej stolice oznámilo, že pápež Lev XIV. sa v pondelok 8. septembra večer presunul do pápežského sídla v Castel Gandolfe a odtiaľ bude pokračovať vo svojej činnosti aj v utorok, počas ktorého nie sú naplánované žiadne audiencie. Podvečer sa vráti do Vatikánu.
Svätý Otec strávil letný oddych v tomto mestečku pri Ríme od 6. do 22. júla a vrátil sa tam na niekoľko dní aj v polovici augusta pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Minulý piatok 5. septembra tu pápež navštívil Borgo Laudato si', ekologicko-edukačný projekt na 55 hektároch, ktoré kedysi patrili pápežským vilám, aby sa stretol so zamestnancami, ktorí sa starajú o viac ako tritisíc druhov rastlín.
