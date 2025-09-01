Pápež: Prijatie chudobného znamená vytvoriť mu priestor vo svojom srdci
Miroslava Holubíková – Vatican News
Petrov nástupca vyjadril poďakovanie a radosť zo stretnutia vo Vatikáne a pripomenul slová sv. Františka o chudobných:
„Keď vidíš chudobného - hovoril svätec z Assisi, - pred tebou sa zjavuje zrkadlo Pána a jeho chudobnej Matky a takisto aj v chorých vieš vidieť slabosti, ktorými sa odel Ježiš. A jedného dňa, keď chcel dať svätec svoj plášť núdznemu a premýšľal o bratskom podelení sa o Božie dary, povedal: Musíme vrátiť plášť chudobnému, lebo je jeho. My sme ho totiž dostali na zapožičanie, kým nenájdeme niekoho chudobnejšieho ako sme my.“
Pápež potom v príhovore hovoril o troch rozmeroch práce, ktoré tvoria komplementárne a základné aspekty charitatívnej činnosti: pomáhať, prijímať a podporovať. Okrem iného vysvetlil:
„Pomáhať znamená byť prítomný pri potrebách blížneho. V tejto súvislosti je pôsobivé množstvo a rozmanitosť služieb, ktoré ste v priebehu rokov dokázali zorganizovať a ponúknuť tým, ktorí sa na vás obracajú. (...) Prijatie, ktoré sa k tomu pridáva, je vytvorenie priestoru pre druhého vo svojom srdci, vo svojom živote, venovaním času, počúvaním, modlitbou. (...) A napokon podporovanie - tu vstupuje do hry nezištnosť daru a rešpektovanie dôstojnosti ľudí, prečo sa staráme o tých, ktorých stretávame, jednoducho pre ich dobro, aby mohli rásť vo všetkých svojich možnostiach a pokračovať vo svojej ceste, bez očakávania protihodnoty a bez kladenia podmienok. Presne tak, ako to robí Boh s každým z nás, ukazuje nám cestu, ponúkajúc nám všetku potrebnú pomoc, aby sme po nej mohli kráčať, ale potom nás necháva slobodných“.
Na záver Svätý Otec hostí povzbudil, aby pokračovali v „úlohe, ktorú im zverila Cirkev“, poďakoval im „za svedectvo, ktoré dávajú svojím spoločným putovaním“ a vyjadril im svoju blízkosť v modlitbe.
