Audiencia milánskeho združenia pre chudobných
Pápež: Prijatie chudobného znamená vytvoriť mu priestor vo svojom srdci

Svätý Otec Lev XIV. sa v pondelok 1. septembra stretol s členmi organizácie „Dielo svätého Františka pre chudobných“ (Opera San Francesco per i Poveri), ktorí fungujú v Miláne už takmer sedemdesiat rokov. Pápež ich v príhovore povzbudil, že ich činnosť je „krásnym dobrodružstvom, ktorého sú svedkami a protagonistami“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

Petrov nástupca vyjadril poďakovanie a radosť zo stretnutia vo Vatikáne a pripomenul slová sv. Františka o chudobných:

„Keď vidíš chudobného - hovoril svätec z Assisi,  - pred tebou sa zjavuje zrkadlo Pána a jeho chudobnej Matky a takisto aj v chorých vieš vidieť slabosti, ktorými sa odel Ježiš. A jedného dňa, keď chcel dať svätec svoj plášť núdznemu a premýšľal o bratskom podelení sa o Božie dary, povedal: Musíme vrátiť plášť chudobnému, lebo je jeho. My sme ho totiž dostali na zapožičanie, kým nenájdeme niekoho chudobnejšieho ako sme my.“

Pápež potom v príhovore hovoril o troch rozmeroch práce, ktoré tvoria komplementárne a základné aspekty charitatívnej činnosti: pomáhať, prijímať a podporovať. Okrem iného vysvetlil:

„Pomáhať znamená byť prítomný pri potrebách blížneho. V tejto súvislosti je pôsobivé množstvo a rozmanitosť služieb, ktoré ste v priebehu rokov dokázali zorganizovať a ponúknuť tým, ktorí sa na vás obracajú. (...) Prijatie, ktoré sa k tomu pridáva, je vytvorenie priestoru pre druhého vo svojom srdci, vo svojom živote, venovaním času, počúvaním, modlitbou. (...) A napokon podporovanie - tu vstupuje do hry nezištnosť daru a rešpektovanie dôstojnosti ľudí, prečo sa staráme o tých, ktorých stretávame, jednoducho pre ich dobro, aby mohli rásť vo všetkých svojich možnostiach a pokračovať vo svojej ceste, bez očakávania protihodnoty a bez kladenia podmienok. Presne tak, ako to robí Boh s každým z nás, ukazuje nám cestu, ponúkajúc nám všetku potrebnú pomoc, aby sme po nej mohli kráčať, ale potom nás necháva slobodných“.

Na záver Svätý Otec hostí povzbudil, aby pokračovali v „úlohe, ktorú im zverila Cirkev“, poďakoval im „za svedectvo, ktoré dávajú svojím spoločným putovaním“ a vyjadril im svoju blízkosť v modlitbe.

01 septembra 2025, 12:35

