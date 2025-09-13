Pápež prijal predsedu Pápežskej komisie na ochranu maloletých
Vatican News
Lev XIV. prijal arcibiskupa v Apoštolskom paláci v sprievode tajomníka komisie Mons. Luisa Manuela Alího Herreru. Ako informovalo vatikánske komuniké, o audienciu požiadal Mons. Verny, aby osobne vyjadril svoju vďačnosť Svätému Otcovi za dôveru, ktorú mu preukázal svojím menovaním, a aby predložil druhú výročnú správu o politikách a postupoch na ochranu v Cirkvi. Cieľom tejto správy je hodnotenie a podpora miestnych cirkví a náboženských inštitúcií v oblasti ochrany maloletých, pričom ponúka praktické odporúčania založené na konkrétnych skúsenostiach, ktoré Cirkev nadobudla v rôznych kontextoch. Prvá správa bola predložená 29. októbra 2024.
Ďalej v komuniké čítame, že počas stretnutia, Mons. Verny potvrdil záväzok Komisie pokračovať v misii, ktorú jej v roku 2022 zveril pápež František prostredníctvom Praedicate Evangelium, v rozvoji politík ochrany maloletých, v príprave výročnej správy a v podpore miestnych cirkví prostredníctvom Memorare Initiative. „S pokorou a nádejou Komisia pokračuje v misii, ktorá nám bola zverená, a napĺňa víziu Svätého Otca zakoreniť v celej Cirkvi kultúru prevencie, ktorá netoleruje žiadnu formu zneužívania: ani zneužívania moci alebo autority, ani svedomia alebo duchovnosti, ani sexuálneho zneužívania“, uviedol arcibiskup.
Spracovala Miroslava Holubíková
