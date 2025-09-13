Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Mons. Thibault Verny na audiencii u Svätého Otca Mons. Thibault Verny na audiencii u Svätého Otca  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež prijal predsedu Pápežskej komisie na ochranu maloletých

V piatok 12. septembra sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie medzi pápežom Levom XIV. a arcibiskupom Thibaultom Vernym, predsedom Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorý bol do vedenia tejto inštitúcie vymenovaný 15. júla tohto roku. Mons. Verny predložil pápežovi druhú výročnú správu o politikách a postupoch na ochranu maloletých v Cirkvi a potvrdil angažovanosť komisie v misii, ktorú jej zveril pápež František, ako aj úsilie „zakoreniť v celej Cirkvi kultúru prevencie“.

Vatican News

Lev XIV. prijal arcibiskupa v Apoštolskom paláci v sprievode tajomníka komisie Mons. Luisa Manuela Alího Herreru. Ako informovalo vatikánske komuniké, o audienciu požiadal Mons. Verny, aby osobne vyjadril svoju vďačnosť Svätému Otcovi za dôveru, ktorú mu preukázal svojím menovaním, a aby predložil druhú výročnú správu o politikách a postupoch na ochranu v Cirkvi. Cieľom tejto správy je hodnotenie a podpora miestnych cirkví a náboženských inštitúcií v oblasti ochrany maloletých, pričom ponúka praktické odporúčania založené na konkrétnych skúsenostiach, ktoré Cirkev nadobudla v rôznych kontextoch. Prvá správa bola predložená 29. októbra 2024.  

Ďalej v komuniké čítame, že počas stretnutia, Mons. Verny potvrdil záväzok Komisie pokračovať v misii, ktorú jej v roku 2022 zveril pápež František prostredníctvom Praedicate Evangelium, v rozvoji politík ochrany maloletých, v príprave výročnej správy a v podpore miestnych cirkví prostredníctvom Memorare Initiative. „S pokorou a nádejou Komisia pokračuje v misii, ktorá nám bola zverená, a napĺňa víziu Svätého Otca zakoreniť v celej Cirkvi kultúru prevencie, ktorá netoleruje žiadnu formu zneužívania: ani zneužívania moci alebo autority, ani svedomia alebo duchovnosti, ani sexuálneho zneužívania“, uviedol arcibiskup.

Spracovala Miroslava Holubíková

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 septembra 2025, 10:35

Program Svätého Otca
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu