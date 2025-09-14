Pápež: Prekonajme nenávisť a násilie, mám veľkú dôveru v ľudskú prirodzenosť
Salvatore Cernuzio – Vatican News
Úloha pápeža, množstvo záväzkov, verejný rozmer aj obyčajného telefonátu, a potom mier – ten, o ktorý prosil už pri svojom prvom vystúpení z Loggie požehnaní, ktorý je „jedinou odpoveďou“ v tomto svete poznačenom konfliktmi a „zbytočnými vraždami“. Ďalej výzva na dialóg, synodalita – „liek“ na polarizácie – a napokon zmienka o svojej „dvojitej identite“, americkej a peruánskej, či o futbalovom fandeni počas majstrovstiev sveta.
To sú niektoré z úryvkov, ktoré v predstihu zverejnili Crux a El Comercio z rozhovoru pápeža Leva XIV. s novinárkou Crux Elise Ann Allenovou – prvého, ktorý poskytol od svojho zvolenia. Rozhovor – čiastočne nahratý v Castel Gandolfe a čiastočne v jeho rezidencii v Paláci Svätej stolice – je súčasťou biografickej knihy León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI, ktorá vyjde v španielčine vo vydavateľstve Penguin Perú 18. septembra. Neskôr budú nasledovať vydania v angličtine a portugalčine.
Medzi Spojenými štátmi a Peru
Dnes, 14. septembra, pri príležitosti 70. narodenín pápeža, boli zverejnené aj niektoré časti, ktoré odhaľujú nové podrobnosti o Robertovi Francisovi Prevostovi. Už od jeho dvojitej príslušnosti k Spojeným štátom, rodnej krajine, a k Peru, krajine misie. „Samozrejme, som Američan a cítim sa veľmi Američanom, ale veľmi milujem aj Peru, peruánsky ľud, takže je to súčasť toho, kým som. Polovicu svojho života služby som strávil v Peru, preto je latinskoamerická perspektíva pre mňa veľmi cenná.“
„Veľa sa učím“
Na Petrovom stolci je od 8. mája 2025 a Lev XIV. uisťuje, že má „pred sebou ešte dlhú cestu učenia sa“. Ak bola zatiaľ „pastorálna“ časť tou najjednoduchšou, pápež priznáva, že bol „prekvapený“, keď sa ocitol „katapultovaný na úroveň svetového lídra“. Všetko je verejné: „Ľudia vedia o telefonátoch alebo stretnutiach, ktoré som mal s hlavami štátov viacerých vlád a krajín sveta.“ Pápež tiež vysvetľuje, že sa veľa učí o diplomatickej úlohe Svätej stolice: „To všetko je pre mňa nové… Cítim sa veľmi povzbudený, ale nie preťažený.“
Úsilie Svätej stolice o mier
Pokiaľ ide o obranu mieru, pápež Lev – odpovedajúc na otázku o vojne na Ukrajine – predovšetkým pripomína výzvy, ktoré v posledných mesiacoch zaznievali, zdôrazňujúc, že „jedinou odpoveďou je mier“. „Po týchto rokoch zbytočných vrážd ľudí na oboch stranách – v tomto konkrétnom konflikte, ale aj v iných konfliktoch – si myslím, že ľudia musia byť nejako prebudení, aby povedali, že existuje iná cesta, ako riešiť otázku,“ uvádza. K návrhu, aby sa Vatikán stal sprostredkovateľom konfliktov, s možnosťou hostiť rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, Lev XIV. zdôrazňuje, že „od začiatku vojny vynaložila Svätá stolica veľké úsilie, aby si zachovala skutočne neutrálnu pozíciu“.
Donútiť bojujúce strany povedať „dosť“
Pre pápeža je dnes naliehavé, aby „rôzni aktéri vyvinuli dostatočne silný tlak, ktorý prinúti bojujúce strany povedať ‚dosť, hľadajme iný spôsob, ako vyriešiť naše rozdiely‘“. „Pokračujme v nádeji,“ vyzýva. „Mám veľkú dôveru v ľudskú prirodzenosť.“ Je pravda, „že existujú zlí aktéri, sú tu pokušenia“, ale treba „povzbudiť ľudí, aby sa dívali na vyššie hodnoty“ a opakovane hovoriť: „urobme to inak“.
Polarizácie, krízy, priepasti
To, k čomu pápež vyzýva, je teda „dialóg“. On sám ho podporuje prostredníctvom stretnutí so svetovými lídrami a predstaviteľmi multinárodných organizácií. „Teoreticky – pripomína v rozhovore – OSN by malo byť miestom, kde sa rieši mnoho z týchto otázok. Žiaľ, zdá sa, že je všeobecne uznávané, že OSN, aspoň v tejto chvíli, stratila svoju schopnosť spájať ľudí pri multilaterálnych otázkach.“
Podľa pápeža si musíme „pripomínať potenciál, ktorý má ľudstvo na prekonanie násilia a nenávisti, ktoré nás len čoraz viac rozdeľujú“. Žijeme v časoch polarizácie, konštatuje Lev XIV., najmä po kríze roku 2020, a aj v časoch straty hodnôt: „Hodnota ľudského života, rodiny a hodnota spoločnosti. Ak stratíme zmysel týchto hodnôt, čo zostane dôležité?“ uvažuje. A poukazuje na „rastúcu priepasť medzi príjmami robotníckej triedy a peniazmi, ktoré dostávajú najbohatší“. „Generálni riaditelia, ktorí pred šesťdesiatimi rokmi možno zarábali štyri- až šesťnásobok mzdy robotníkov, podľa najnovších údajov dnes berú 6 600-krát viac než priemerný robotník.“ V tejto súvislosti pápež uvádza, že čítal správu, podľa ktorej sa americký podnikateľ Elon Musk, zakladateľ Tesly a SpaceX, „stane prvým trilionárom na svete“. „Čo to znamená a o čom to vlastne hovoríme? Ak je toto už jediná vec, ktorá má hodnotu, potom sme vo veľkom probléme…“
Synodalita – ísť ďalej spolu
Široký priestor venuje pápež Lev XIV. aj pojmu synodalita, ktorý „znamená, že každý člen Cirkvi má hlas a úlohu, ktorú zohráva prostredníctvom modlitby, rozlišovania… prostredníctvom procesu“. „Niektorí sa tým cítili ohrození,“ podotýka pápež. „Niekedy môžu mať biskupi alebo kňazi pocit, že ‚synodalita mi odoberie moju autoritu‘, ale o to v synodalite nejde.“ Je to „spôsob, ako opísať, ako sa môžeme stretávať a byť spoločenstvom a hľadať jednotu ako Cirkev, aby nebola sústredená predovšetkým na inštitucionálnu hierarchiu, ale skôr na zmysel ‚my spolu‘“. Podľa pápeža Leva je to postoj, ktorý môže „veľa naučiť súčasný svet“. „Nejde – hovorí – o to, aby sa Cirkev menila na akýsi demokratický režim, pretože ak sa pozrieme na mnohé dnešné krajiny, demokracia nie je nevyhnutne dokonalým riešením pre všetko. Ide skôr o to rešpektovať a chápať život Cirkvi taký, aký je, a povedať: ‚Musíme to robiť spolu‘.“
Majstrovstvá sveta 2026
V rozhovore zaznela aj zmienka o majstrovstvách sveta vo futbale 2026. „Komu fandíte?“ pýta sa Allenová. „Dobrá otázka,“ odpovedá Lev: „Pravdepodobne Peru, jednoducho pre citové väzby, ak to tak chceme. Som tiež veľký fanúšik Talianska… Ľudia vedia, že fandím tímu White Sox, ale ako pápež som fanúšikom všetkých mužstiev.“
Preklad o. Martin Jarábek
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.