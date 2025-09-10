Pápež o útoku Izraela na Hamas v Katare: „Veľmi vážna situácia“
Vatican News
Pápež Lev XIV. hovorí o „skutočne vážnych správach“ v súvislosti s bombardovaním Izraela v Dauhe v Katare proti niektorým vodcom Hamasu. Pri útoku bolo zasiahnutých niekoľko obytných budov v hlavnom meste. Pápež bol oslovený médiami pred Villa Barberini, rezidenciou v Castel Gandolfe, kde sa rozhodol stráviť necelý deň až do utorkového popoludnia.
Veľa sa modliť a pracovať pre mier
Pápež sa na chvíľu pristavil pri novinároch pred bránou, zatiaľ čo ho zdravil dlhý rad ľudí. V odpovedi na otázky talianskej televízie Rai News vyjadril svoje obavy z diania na Blízkom východe: „Celá situácia je skutočne vážna,“ povedal. „Nevieme, kam to smeruje, situácia je stále vážna, musíme sa veľa modliť a pokračovať v práci, snahe, trvaní na mieri.“
Príkaz na evakuáciu v Gaze
Pokiaľ ide o okamžitý príkaz Izraela na evakuáciu obyvateľov mesta Gaza v súvislosti s eskaláciou vojenských operácií, pápež vysvetlil, že sa pokúsil kontaktovať farára kostola Svätej rodiny, otca Gabriela Romanelliho. „Snažil som sa teraz zavolať farárovi, nemám žiadne správy,“ povedal. „Určite boli v poriadku, ale po tomto novom príkaze si nie som istý.“
Večer otec Romanelli prostredníctvom svojich sociálnych sietí oznámil: „Dnes sa s nami spojil Svätý Otec Lev XIV. Pýtal sa nás, ako sa máme a aká je situácia. Poslal nám svoje požehnanie a modlil sa za nás i za mier.“
Preklad: Zuzana Klimanová
