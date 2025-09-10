Pápež: Nezabúdajme na deti na Ukrajine a v Gaze
Zuzana Klimanová – Vatican News
V pozdrave arabsky hovoriacim pútnikom, osobitne veriacim zo Svätej zeme, povedal:
„Pozývam vás, aby ste svoje volanie v momentoch skúšky a utrpenia premenili na dôveryplnú modlitbu, pretože Boh vždy počúva svoje deti a odpovedá v momente, ktorý považuje za najlepší pre nás. Nech vás Pán všetkých žehná a vždy ochraňuje pred všetkým zlom!“
Poľsky hovoriacich pútnikov pápež vyzval:
„Vo svojich modlitbách a humanitárnych projektoch nezabúdajte ani na deti na Ukrajine, v Gaze a v iných regiónoch sveta postihnutých vojnou. Zverujem vás a deti, ktoré dnes trpia, pod ochranu Márie, Kráľovnej pokoja.“
