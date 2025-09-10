Hľadaj

Z generálnej audiencie Z generálnej audiencie  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež: Nezabúdajme na deti na Ukrajine a v Gaze

V upršanú stredu 10. septembra pápež v závere generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vyzval k modlitbe za deti žijúce v krajinách trpiacich vojnami. Osobitne sa obrátil aj na veriacich Svätej zeme.

Zuzana Klimanová – Vatican News

 V pozdrave arabsky hovoriacim pútnikom, osobitne veriacim zo Svätej zeme, povedal:

„Pozývam vás, aby ste svoje volanie v momentoch skúšky a utrpenia premenili na dôveryplnú modlitbu, pretože Boh vždy počúva svoje deti a odpovedá v momente, ktorý považuje za najlepší pre nás. Nech vás Pán všetkých žehná a vždy ochraňuje pred všetkým zlom!“

  (@Vatican Media)

Poľsky hovoriacich pútnikov pápež vyzval:

„Vo svojich modlitbách a humanitárnych projektoch nezabúdajte ani na deti na Ukrajine, v Gaze a v iných regiónoch sveta postihnutých vojnou. Zverujem vás a deti, ktoré dnes trpia, pod ochranu Márie, Kráľovnej pokoja.“

Pápež pozdravil chorých v Aule Pavla VI.
Pápež pozdravil chorých v Aule Pavla VI.   (@Vatican Media)
  (@Vatican Media)

10 septembra 2025, 13:36

