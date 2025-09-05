Pápež mladým: Buďte výhonkami pokoja tam, kde je nenávisť a zášť
Zuzana Klimanová – Vatican News
Rada mladých Stredomoria je plodom stretnutí biskupov z oblasti Stredomoria, ktoré v predošlých rokoch zorganizovala Konferencia biskupov Talianska v Bari a Florencii, aby sa Stredozemné more nestávalo hrobom, ale križovatkou bratstva a kolískou života.
Pápež v príhovore mladým povedal, že sú znamením toho, že dialóg je možný a že rozdiely sú zdrojom bohatstva. Spomenul aj víziu o mieri talianskeho politika Giorgia La Piru (1904 -1977), ktorému za jeho cnostný život Cirkev udelila titul ctihodný Boží služobník.
„Táto vízia si dodnes zachováva svoju silu a prorocký náboj v čase rozdelenom konfliktmi a násilím, kde pretekanie v zbrojení a logika útlaku prevládajú nad medzinárodným právom a spoločným dobrom. Nesmieme sa však nechať odradiť, nesmieme sa vzdať! A vy, mladí ľudia, so svojimi snami a kreativitou, môžete prispieť zásadným spôsobom. Teraz, nie zajtra! Lebo vy ste súčasnosťou nádeje!“
Vyhrnúť si rukávy a premeniť zlo na dobro
Svätý Otec oslovil mladých aj v angličtine:
„Vaša rada je zároveň projektom aj znamením. Projektom je to, čo pápež František zveril cirkvám v Stredomorí: „obnoviť narušené vzťahy, znovu vybudovať mestá zničené násilím, pomôcť, aby záhrada rozkvitla tam, kde je dnes púšť, vliať nádej do beznádeje a povzbudiť tých, ktorí sú uzavretí sami v sebe, aby sa nebáli svojich bratov a sestier“ (Stretnutie s biskupmi Stredomoria, Bari, 23. február 2020). Znamením, drahí priatelia, ste vy sami: znamením generácie, ktorá neprijíma nekriticky to, čo sa deje, ktorá nehľadí inam a nečaká, až niekto iný urobí prvý krok. Predstavujete generáciu, ktorá má víziu lepšej budúcnosti a rozhodla sa pomôcť ju budovať. Ste znamením sveta, ktorý sa nevzdáva ľahostajnosti a samoľúbosti, ale vyhrnie si rukávy a pracuje na premenení zla na dobro.
Pestovať mier v srdciach a vzťahoch
Mier je na programe medzinárodných lídrov, je predmetom globálnych diskusií, avšak často sa žiaľ redukuje na obyčajný slogan. Potrebujeme pestovať mier v našich srdciach a v našich vzťahoch, nechať ho rozkvitnúť v našich každodenných činoch, pracovať na zmierení v našich domovoch, našich komunitách, našich školách a na našich pracoviskách, v Cirkvi a medzi cirkvami. „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi“ (Mt 5, 9). Byť šíriteľom pokoja nie je ľahká úloha: núti nás to opustiť našu komfortnú zónu rozptýlenia a ľahostajnosti a môže to vyvolať odpor u tých, ktorí majú záujem na pokračovaní konfliktov.
Budúcnosť vzájomného prijatia
Drahí mladí ľudia, naďalej buďte znamením nádeje, nádeje, ktorá nesklame, nádeje, ktorá je zakorenená v láske Krista. Byť znamením Krista znamená byť jeho svedkami, hlásateľmi evanjelia, práve v okolí toho mora, z ktorého brehov sa vydali na cestu prví učeníci. Pre veriacich budúcnosť nie je budúcnosťou múrov a ostnatého drôtu, ale budúcnosťou vzájomného prijatia. Takto môže duchovné dedičstvo veľkých náboženských tradícií, ktoré vznikli v Stredomorí, byť naďalej živým kvasom v tejto oblasti i mimo nej, zdrojom pokoja, otvorenosti voči druhým, bratstva a starostlivosti o stvorenstvo. Tieto náboženstvá boli a niekedy aj naďalej sú zneužívané na ospravedlnenie násilia a ozbrojených konfliktov. Musíme odmietnuť tieto formy rúhania, ktoré zneuctievajú Božie sväté meno, a to spôsobom, akým žijeme svoje životy. Sme povolaní pestovať modlitbu a spiritualitu spolu s konaním ako zdroje pokoja a miesta stretnutia medzi tradíciami a kultúrami.“
Byť výhonkami pokoja
Mladých pápež napokon v taliančine vyzval:
„Bratia a sestry, nemajte strach: buďte výhonkami pokoja tam, kde rastie semeno nenávisti a zášti; buďte tkáčmi jednoty tam, kde prevláda polarizácia a nepriateľstvo; buďte hlasom tých, ktorí nemajú hlas, aby žiadali spravodlivosť a dôstojnosť; buďte svetlom a soľou tam, kde zhasína plameň viery a chuť života. Nevzdávajte sa, ak vám niekto nerozumie. Svätý Charles de Foucauld hovoril, že Boh používa aj protivietor, aby nás doviedol do prístavu.“
