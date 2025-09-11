Pápež Lev XIV: V utrpení počúvajte posolstvo nádeje Stvorenia
Vatican News
Krátke pápežovo posolstvo podpísané kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom bolo adresované rektorovi inštitútu otcovi Josému Enriquevi Oyarzúnovi L.C., a ponúka účastníkom i organizátorom kongresu, inšpirácie svätého Augustína. Kongres sa koná na Pápežskej univerzite Regina Apostolorum v Ríme od 10. do 12. septembra.
Pápež v liste pozýva k hľadaniu cesty, ktoré umožnia človeku prekonať všetko, čo sa dá zmerať, aby mohol kontemplovať Mieru bez miery, prekonať všetko, čo sa dá spočítať, aby mohol kontemplovať Číslo bez čísla, prekonať všetko, čo môže byť hriechom, aby mohol kontemplovať Váhu bez váhy“. Citát je prevzatý z diela svätého biskupa z Hippo s titulom De Genesi ad littteram.
V tejto súvislosti Petrov nástupca žehná prácu účastníkov stretnutia, aby „Božie dielo hlásalo slávu svojho Stvoriteľa a človek mohol načúvať jeho posolstvu nádeje nielen v nádherných dňoch svojho života, ale aj v nociach úzkosti a utrpenia, ktoré sú vlastné ľudskému stavu“.
Kongres je organizovaný v spolupráci s nadáciou Diálogo entre Ciencia y Religión (DeCyR), argentínskou pobočkou hnutia Laudato Si’ a mexickou univerzitou Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) a predstavuje priestor pre interdisciplinárnu reflexiu medzi prírodnými vedami, filozofiou a teológiou o bohatej symbolike „Knihy prírody“ a jej aktuálnosti v hľadaní zmyslu a nádeje.
Spracovala Miroslava Holubíková
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.