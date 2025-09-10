Pápež Lev XIV. účastníkom medzináboženského stretnutia v Bangladéši: Budujme kultúru harmónie
Martin Jarábek – Vatican News
„Predovšetkým vám želám pokoj, ktorý môže dať iba Boh — pokoj ‚neozbrojený a odzbrojujúci, pokorný a vytrvalý, vždy hľadajúci lásku a blízkosť, predovšetkým k trpiacim‘,“ pripomína pápež slová zo svojho veľkonočného posolstva Urbi et Orbi z 8. mája tohto roku.
Téma: kultúra harmónie
Svätý Otec oceňuje voľbu témy stretnutia „Podporovať kultúru harmónie medzi bratmi a sestrami“, keď píše:
„Táto myšlienka vychádza zo základného presvedčenia, že ľudská rodina je jedna v pôvode i v cieli, a že „sme všetci Božie deti a teda bratia a sestry“.
Podľa pápeža možno hovoriť o kultúre v dvoch významoch: ako o dedičstve hodnôt a umenia konkrétneho národa, ale aj ako o „prostredí, ktoré podporuje rast“. „Tak ako zdravý ekosystém umožňuje rozkvet rozmanitých rastlín, aj zdravá spoločenská kultúra umožňuje rozličným komunitám žiť v harmónii,“ vysvetľuje Lev XIV.
Proti predsudkom a rozdeleniu
Pápež zdôrazňuje, že nedostatok starostlivosti o kultúru pokoja môže priniesť opačné ovocie:
„Podobne ako burina udusí úrodné rastliny, aj podozrievanie, stereotypy či extrémizmus môžu udusiť mier.“
V takomto prostredí sa podľa neho rodí nedôvera a napätie. „My však ako spoločníci v medzináboženskom dialógu sme ako záhradníci, ktorí sa starajú o pole bratstva a vytrhávajú burinu predsudkov,“ zdôrazňuje rímsky biskup.
Stretnutie v Bangladéši je podľa Svätého Otca krásnym svedectvom, že rozličné náboženské vyznania nemusia rozdeľovať, ale spájať:
„V priateľstve a dialógu stojíme spolu proti silám rozdelenia, nenávisti a násilia. Tam, kde iní zasievajú nedôveru, my volíme dôveru; tam, kde iní podnecujú strach, my sa usilujeme o porozumenie.“
Konkrétna služba ako znak priateľstva
Lev XIV. pripomína aj slová apoštola Jakuba: „Náboženstvo čisté a nepoškvrnené pred Bohom je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení“ (Jak 1, 27). Podľa pápeža je pravým znakom medzináboženského priateľstva ochota stáť spoločne pri najzraniteľnejších.
Ako uvádza, Bangladéš už pozná silné príklady solidarity, keď sa v časoch prírodných katastrof či tragédií ľudia rôznych vier spájajú v modlitbe a pomoci. „Takéto gestá stavajú mosty — medzi vierami, medzi teóriou a praxou, medzi komunitami. Posilňujú odolnosť spoločnosti voči hlasom rozdelenia a ukazujú, že pokoj je naším najdrahším snom,“ dodáva Petrov nástupca.
Cesta civilizácie lásky
Na záver posolstva pápež Lev XIV. zdôrazňuje, že Katolícka cirkev chce aj naďalej kráčať po tejto ceste spolu s ostatnými náboženskými spoločenstvami: „Každá skupinová diskusia, spoločný projekt služby alebo zdieľané jedlo, každá prejavená zdvorilosť voči susedovi iného náboženstva sú tehlami civilizácie lásky,“ rímsky biskup pripomína slová sv. Jána Pavla II.
Svätý Otec uisťuje účastníkov o svojich modlitbách:
„Nech Najvyšší požehná každého z vás, vaše rodiny a komunity. Nech požehná vašu krajinu stále hlbšou harmóniou a pokojom. A nech požehná náš svet, ktorý tak veľmi potrebuje svetlo bratstva.“
