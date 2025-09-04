Pápež Lev XIV. prijal izraelského prezidenta Herzoga
Vatican News
Oficiálne komuniké Tlačového strediska Svätej stolice:
„Svätý Otec Lev XIV. prijal vo štvrtok 4. septembra na audiencii vo Vatikánskom apoštolskom paláci prezidenta Izraelského štátu Isaaca Herzoga, ktorý sa následne stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, a Mons. Paulom R. Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
Počas srdečných rozhovorov so Svätým Otcom a na Štátnom sekretariáte bola prerokovaná politická a sociálna situácia na Blízkom východe, kde pretrvávajú početné konflikty, s osobitným dôrazom na tragickú situáciu v Gaze. Bolo vyjadrené želanie, aby sa čo najskôr obnovili rokovania, aby sa s ochotou a odvážnymi rozhodnutiami, ako aj s podporou medzinárodného spoločenstva, dosiahlo oslobodenie všetkých rukojemníkov, naliehavo dosiahlo trvalé prímerie, uľahčenie bezpečného vstupu humanitárnej pomoci do najviac postihnutých oblastí a zabezpečenie plného dodržiavania humanitárneho práva, ako aj legitímnych ašpirácií oboch národov. Hovorilo sa o tom, ako zabezpečiť budúcnosť palestínskeho národa a mier a stabilitu v regióne, pričom Svätá stolica opätovne zdôraznila riešenie dvoch štátov ako jediné východisko z prebiehajúcej vojny. Nechýbala zmienka o dianí na Západnom brehu Jordánu a o dôležitej otázke mesta Jeruzalem.
V priebehu rokovaní sa účastníci zhodli na historickom význame vzťahov medzi Svätou stolicou a Izraelom a diskutovali aj o niektorých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi štátnymi orgánmi a miestnou Cirkvou, s osobitným dôrazom na význam kresťanských komunít a ich angažovanosť na mieste i na celom Blízkom východe v prospech ľudského a sociálneho rozvoja, osobitne v oblasti vzdelávania, podpory sociálnej súdržnosti a stability v regióne."
Preklad: Zuzana Klimanová
