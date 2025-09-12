Pápež Lev XIV.: Potrebujeme širokú alianciu ľudskosti založenú na starostlivosti, dare a dôvere
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec privítal účastníkov a ocenil ich spoločný postoj „odvážneho a silného ‚nie‘ vojne a ‚áno‘ pokoju a bratstvu“.
„Kde je tvoj brat?“ – Božia otázka, ktorá sa tiahne dejinami
Pápež pripomenul biblický príbeh Kaina a Ábela. Prvý bratský vzťah bol poznačený násilím, no to podľa neho „nemožno prijať ako normu“. „Naopak, norma zaznieva v Božej otázke: ‚Kde je tvoj brat?‘ (Gn 4, 9). Táto otázka je naším povolaním, pravidlom a kánonom spravodlivosti,“ zdôraznil Lev XIV.
„Aj dnes si ju musíme osvojiť ako princíp zmierenia,“ pokračoval pápež a obrátil sa na prítomných s konkrétnymi výzvami:
„Brat, sestra, kde si? Kde si uprostred vojen, ktoré ničia životy mladých, žien a starých ľudí? Kde si medzi migrantmi, ktorí hľadajú spásu, ale nachádzajú múry a ľahostajnosť? Kde si, keď sa chudobní obviňujú zo svojej chudoby a zostávajú zabudnutí? Kde si v hyper-prepojenom svete, kde osamelosť ničí sociálne väzby a robí nás cudzincami aj voči sebe samým?“
Odpoveďou je angažovanosť
„Odpoveď nemôže byť mlčanie,“ zdôraznil Svätý Otec a pokračoval:
„Vy ste odpoveďou – svojou prítomnosťou, nasadením a odvahou. Odpoveďou je voľba iného smeru života, rastu a rozvoja.“
Pápež vysvetlil, že uznať v druhom brata či sestru znamená zbaviť sa predstavy, že sme izolované bytosti alebo že vzťahy vytvárame len zo zištnosti. „Veľké duchovné tradície aj kritické myslenie nás vedú k bratstvu, ktoré presahuje etnické hranice a je založené na spoločnej ľudskosti,“ dodal.
Fratelli tutti a spiritualita blízkosti
Lev XIV. pripomenul encykliku Fratelli tutti, keď uviedol:
„Sociálne priateľstvo a univerzálne bratstvo nevyhnutne vyžadujú uznanie dôstojnosti každej ľudskej osoby, vždy a všade“ (106).
„Bratstvo je najautentickejším menom blízkosti. Znamená znovuobjaviť tvár druhého. Pre veriacich je to tvár Božieho obrazu – v chudobnom, utečencovi, ba aj v protivníkovi,“ povedal pápež.
Aliancia ľudskosti založená na dare
Svätý Otec vyzval účastníkov, aby „hľadali nové formy sociálnej lásky, spojenectvá medzi poznaním a solidaritou medzi generáciami“. Majú to byť cesty, ktoré „zahrnú aj chudobných, nie ako prijímateľov pomoci, ale ako subjekty rozlišovania a slova“.
Petrov nástupca zdôraznil dôležitosť nezištného darovania sa, keď povedal:
„Potrebujeme širokú alianciu ľudskosti, založenú nie na moci, ale na starostlivosti; nie na zisku, ale na dare; nie na podozrievaní, ale na dôvere. Starostlivosť, dar a dôvera nie sú cnosťami voľného času: sú piliermi ekonomiky, ktorá nezabíja, ale rozširuje účasť na živote“.
Poďakovanie umelcom a laureátom Nobelovej ceny
Na záver pápež poďakoval umelcom, ktorí svojou tvorivosťou odovzdajú posolstvo stretnutia svetu „z nádherného objatia Berniniho kolonády“. Osobitné poďakovanie adresoval aj nositeľom Nobelovej ceny, ktorí boli prítomní: „za ich príspevok k Deklarácii o ľudskom bratstve z 10. júna 2023 a za svedectvo, ktoré prinášajú v medzinárodných spoločenstvách“.
Svätý Otec udelil prítomným svoje apoštolské požehnanie a zakončil výzvou:
„Pokračujte v rozvíjaní spirituality bratstva prostredníctvom kultúry, pracovných vzťahov a diplomatického úsilia. Noste vždy v srdci Ježišove slová: ‚Nové prikázanie vám dávam: Aby ste sa milovali navzájom! Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy milovali navzájom‘ (Jn 13, 34 – 35),“
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.