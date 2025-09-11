Pápež Lev XIV. novým biskupom: Vaša autorita je služba
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec vyše 200 biskupov s radosťou privítal na záver ich dní formácie a spoločnej modlitby v Ríme. Osobitne poďakoval Dikastériu pre biskupov, Dikastériu pre východné cirkvi a Dikastériu pre evanjelizáciu za prípravu tohto kurzu.
„Biskup je služobník“
Vo svojom príhovore pápež pripomenul základnú pravdu o biskupskej službe, keď povedal:
„Dar, ktorý ste prijali, nie je pre vás samých, ale na službu evanjeliu. Boli ste vyvolení a povolaní, aby ste boli poslaní ako apoštoli Pána a služobníci viery.“
Lev XIV. zdôraznil, že služba nie je len spôsobom výkonu úradu, ale patrí k samotnej identite apoštola, a dodal:
„Ježiš nás volá k vnútornej slobode, k chudobe ducha a k službe, ktorá sa rodí z lásky. On nám ukázal Boží štýl: nezjavuje sa v moci, ale v láske Otca, ktorý nás pozýva do spoločenstva s ním.“
Pápež citoval sv. Augustína, ktorý hovorí: „Predovšetkým ten, kto predsedá ľudu, musí chápať, že je služobníkom mnohých.“ Zároveň pripomenul slová Ježiša, ktorý apoštolom vysvetľoval, že „kto chce byť prvý, nech je služobníkom všetkých“ (Mk 10, 44).
Blízkosť k Božiemu ľudu
Svätý Otec vyzval nových biskupov, aby vždy kráčali v pokore a modlitbe:
„Jediná autorita, ktorú máme, je služba. Je to pokorná služba. Je dôležité, aby sme o tom uvažovali a snažili sa žiť podľa toho.“
V tejto súvislosti rímsky biskup pripomenul aj slová svojho predchodcu pápeža Františka:
„Blízkosť k ľudu, ktorý nám je zverený, nie je oportunistickou stratégiou, ale podstatnou podmienkou. Ježiš sa približuje k svojim bratom prostredníctvom nás, našich rúk, našich slov a nášho srdca, ktoré nesie ich bolesti a radosti.“
Výzvy pre dnešnú Cirkev
Lev XIV. upozornil aj na súčasné ťažkosti: krízu viery a jej odovzdávania, slabnúcu príslušnosť k Cirkvi, ale aj nové duchovné požiadavky, ktoré nie vždy nachádzajú odpoveď v bežných pastoračných ponukách. Pripomenul:
„Nemôžeme zabudnúť na výzvy kultúrne a spoločenské, drámu vojen a násilia, utrpenie chudobných, túžbu po spravodlivejšom svete či etické otázky o hodnote života a slobody.“
V tomto kontexte, zdôraznil pápež, sú biskupi poslaní ako pastieri pozorní a láskaví, ktorí vedia zdieľať cestu ľudí, ich otázky, úzkosti i nádeje, a byť otcami i bratmi pre kňazov a veriacich.
Nech vám nikdy nechýba vietor Ducha
Na záver Svätý Otec uistil biskupov o svojej modlitbe:
„Prosím za vás, aby vám nikdy nechýbal vietor Ducha a aby sa radosť vašej vysviacky ako ľúbezná vôňa rozšírila aj na tých, ktorým budete slúžiť.“
Stretnutie pokračovalo otvoreným dialógom, v ktorom mali účastníci možnosť položiť pápežovi otázky a osobne sa s ním stretnúť.
