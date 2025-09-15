Pápež Lev XIV. augustiniánom: Vráťte sa do seba, aby ste s nadšením vyšli na misie
Martin Jarábek – Vatican News
Pápež Lev XIV. vyjadril radosť zo stretnutia s augustiniánmi počas ich generálnej kapituly. „Som šťastný, že som tu s vami pri príležitosti vašej generálnej kapituly. Môžem povedať, že sa cítim ako doma a že aj ja vnútorne, v duchovnom spoločenstve, zdieľam to, čo prežívate v týchto dňoch,“ povedal Svätý Otec na úvod príhovoru.
Rímsky biskup pripomenul dôležitosť tejto udalosti, keď povedal:
„Generálna kapitula je vzácna príležitosť modliť sa spoločne a premýšľať nad prijatým darom, nad aktuálnosťou charizmy, ale aj nad výzvami, ktoré oslovujú spoločenstvo.“
Vnútornosť a misia
Lev XIV. sa odvolal na slová svätého Augustína: „Nevychádzaj zo seba, vráť sa do seba samého: pravda prebýva vo vnútornom človeku.“
Svätý Otec vysvetlil, že spiritualita nie je únikom zo zodpovednosti:
„Vstupujeme do seba samých, aby sme potom mohli ešte motivovanejšie a s väčším nadšením vyjsť na misie.“
Podľa pápeža práve návrat k prameňu zasväteného života obnovuje duchovný a pastoračný zápal:
„Obnovuje sa vzťah s Pánom a s bratmi vo vlastnej reholi a z tohto spoločenstva lásky môžeme čerpať inšpiráciu i silu čeliť výzvam apoštolátu.“
Povolanie a formácia
Ako kľúčovú tému Petrov nástupca zdôraznil povolania:
„Povolanie a formácia nie sú vopred dané reality, ale duchovné dobrodružstvo – predovšetkým dobrodružstvo lásky s Bohom.“
Pápež citoval svätého Augustína: „Milujte to, čím sa máte stať“ a vysvetlil:
„Našou prvou starosťou má byť pomôcť, najmä mladým, aby objavili krásu povolania a zamilovali si to, čím sa môžu stať, keď ho prijmú.“
Spoločenstvo a evanjeliová chudoba
Svätý Otec pripomenul aj dôležitosť spoločného života:
„Zostaňme verní evanjeliovej chudobe a dbajme, aby sa stala kritériom pre všetko, čo sme a čo máme – vrátane prostriedkov a štruktúr v službe apoštolskej misii.“
Odkázal aj na augustiniánsku regulu:
„Ako ste živení z jednej komory, tak sa aj obliekajte z jedného šatníka.“
Misijné poslanie
Pápež povzbudil augustiniánov k obnovenej misijnej horlivosti:
„Toto misijné nadšenie sa nesmie vytratiť, pretože aj dnes je veľmi potrebné. Pamätajte, že evanjelizačné poslanie si vyžaduje svedectvo pokornej a jednoduchej radosti, ochotu slúžiť a zdieľať život ľudu, ku ktorému ste poslaní.“
Záver s požehnaním
Svätý Otec zakončil príhovor prianím:
„Želám vám, aby ste pokračovali v práci kapituly v bratskej radosti a srdcom otvoreným na podnety Ducha. Modlím sa za vás, aby láska Pánova inšpirovala vaše myšlienky a činy a robila vás apoštolmi a svedkami evanjelia vo svete.“
Pápež zveril rehoľu do ochrany Panny Márie a svätého Augustína a udelil prítomným apoštolské požehnanie.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.