Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Pápež Lev XIV. prichádza na Augustinianum, kde prebieha generálna kapitula augustiniánov. Pápeža víta nový generálny prior páter Joseph Farrell. Pápež Lev XIV. prichádza na Augustinianum, kde prebieha generálna kapitula augustiniánov. Pápeža víta nový generálny prior páter Joseph Farrell.  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež Lev XIV. augustiniánom: Vráťte sa do seba, aby ste s nadšením vyšli na misie

Svätý Otec sa v pondelok 15. septembra prihovoril členom Rádu svätého Augustína pri príležitosti ich generálnej kapituly v Ríme. Zdôraznil hodnotu vnútornej modlitby, krásu povolania a potrebu živej misijnej horlivosti.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápež Lev XIV. vyjadril radosť zo stretnutia s augustiniánmi počas ich generálnej kapituly. „Som šťastný, že som tu s vami pri príležitosti vašej generálnej kapituly. Môžem povedať, že sa cítim ako doma a že aj ja vnútorne, v duchovnom spoločenstve, zdieľam to, čo prežívate v týchto dňoch,“ povedal Svätý Otec na úvod príhovoru.

Rímsky biskup pripomenul dôležitosť tejto udalosti, keď povedal:

„Generálna kapitula je vzácna príležitosť modliť sa spoločne a premýšľať nad prijatým darom, nad aktuálnosťou charizmy, ale aj nad výzvami, ktoré oslovujú spoločenstvo.“

Vnútornosť a misia

Lev XIV. sa odvolal na slová svätého Augustína: „Nevychádzaj zo seba, vráť sa do seba samého: pravda prebýva vo vnútornom človeku.“

Svätý Otec vysvetlil, že spiritualita nie je únikom zo zodpovednosti:

„Vstupujeme do seba samých, aby sme potom mohli ešte motivovanejšie a s väčším nadšením vyjsť na misie.“

Podľa pápeža práve návrat k prameňu zasväteného života obnovuje duchovný a pastoračný zápal:

„Obnovuje sa vzťah s Pánom a s bratmi vo vlastnej reholi a z tohto spoločenstva lásky môžeme čerpať inšpiráciu i silu čeliť výzvam apoštolátu.“

Povolanie a formácia

Ako kľúčovú tému Petrov nástupca zdôraznil povolania:

„Povolanie a formácia nie sú vopred dané reality, ale duchovné dobrodružstvo – predovšetkým dobrodružstvo lásky s Bohom.“

Pápež citoval svätého Augustína: „Milujte to, čím sa máte stať“ a vysvetlil:

„Našou prvou starosťou má byť pomôcť, najmä mladým, aby objavili krásu povolania a zamilovali si to, čím sa môžu stať, keď ho prijmú.“

Spoločenstvo a evanjeliová chudoba

Svätý Otec pripomenul aj dôležitosť spoločného života:

„Zostaňme verní evanjeliovej chudobe a dbajme, aby sa stala kritériom pre všetko, čo sme a čo máme – vrátane prostriedkov a štruktúr v službe apoštolskej misii.“

Odkázal aj na augustiniánsku regulu:

„Ako ste živení z jednej komory, tak sa aj obliekajte z jedného šatníka.“

Misijné poslanie

Pápež povzbudil augustiniánov k obnovenej misijnej horlivosti:

„Toto misijné nadšenie sa nesmie vytratiť, pretože aj dnes je veľmi potrebné. Pamätajte, že evanjelizačné poslanie si vyžaduje svedectvo pokornej a jednoduchej radosti, ochotu slúžiť a zdieľať život ľudu, ku ktorému ste poslaní.“

Záver s požehnaním

Svätý Otec zakončil príhovor prianím:

„Želám vám, aby ste pokračovali v práci kapituly v bratskej radosti a srdcom otvoreným na podnety Ducha. Modlím sa za vás, aby láska Pánova inšpirovala vaše myšlienky a činy a robila vás apoštolmi a svedkami evanjelia vo svete.“

Pápež zveril rehoľu do ochrany Panny Márie a svätého Augustína a udelil prítomným apoštolské požehnanie.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 septembra 2025, 16:02

Program Svätého Otca
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu