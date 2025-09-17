Pápež: Každá osoba má neporušiteľnú dôstojnosť, ktorú treba rešpektovať a chrániť
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec opäť vyjadril svoju hlbokú blízkosť palestínskemu ľudu v Gaze, ktorý naďalej žije v strachu a prežíva v neakceptovateľných podmienkach, nútený už po niekoľký raz opustiť svoje zeme.
Pápež zdôraznil dôležitosť ochrany ľudskej dôstojnosti, keď povedal:
„Pred tvárou všemohúceho Pána, ktorý prikázal Nezabiješ, a pred očami celých ľudských dejín, má každá osoba vždy neporušiteľnú dôstojnosť, ktorú treba rešpektovať a chrániť.“
Lev XIV. znovu naliehavo vyzval na okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov, na hľadanie diplomatického riešenia prostredníctvom rokovaní a na plné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva.
Rímsky biskup pozval všetkých, aby sa pripojili k jeho vrúcnej modlitbe, „aby čoskoro vyšlo úsvit pokoja a spravodlivosti“.
Na záver audiencie pápež poďakoval za blahoželania k jeho meninám a všetkým udelil apoštolské požehnanie:
„Chcem sa vám všetkým poďakovať za blahoželania, ktoré ste mi prejavili v deň mojich menín. Srdečná vďaka! Všetkým udeľujem svoje požehnanie!“
