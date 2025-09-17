Hľadaj

Generálna audiencia 17. septembra Generálna audiencia 17. septembra  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež: Každá osoba má neporušiteľnú dôstojnosť, ktorú treba rešpektovať a chrániť

Pápež Lev XIV. v stredu 17. septembra opäť zdôraznil neporušiteľnú dôstojnosť každej ľudskej osoby a vyjadril hlbokú blízkosť palestínskemu ľudu v Gaze. Zároveň naliehavo vyzval na prímerie, prepustenie rukojemníkov a rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva. Na záver audiencie poďakoval za blahoželania k svojim meninám a všetkým udelil apoštolské požehnanie.

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec opäť vyjadril svoju hlbokú blízkosť palestínskemu ľudu v Gaze, ktorý naďalej žije v strachu a prežíva v neakceptovateľných podmienkach, nútený už po niekoľký raz opustiť svoje zeme. 

Pápež zdôraznil dôležitosť ochrany ľudskej dôstojnosti, keď povedal:

„Pred tvárou všemohúceho Pána, ktorý prikázal Nezabiješ, a pred očami celých ľudských dejín, má každá osoba vždy neporušiteľnú dôstojnosť, ktorú treba rešpektovať a chrániť.“

Lev XIV. znovu naliehavo vyzval na okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov, na hľadanie diplomatického riešenia prostredníctvom rokovaní a na plné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva.

Rímsky biskup pozval všetkých, aby sa pripojili k jeho vrúcnej modlitbe, „aby čoskoro vyšlo úsvit pokoja a spravodlivosti“.

Na záver audiencie pápež poďakoval za blahoželania k jeho meninám a všetkým udelil apoštolské požehnanie:

„Chcem sa vám všetkým poďakovať za blahoželania, ktoré ste mi prejavili v deň mojich menín. Srdečná vďaka! Všetkým udeľujem svoje požehnanie!“

 

17 septembra 2025, 14:28

Program Svätého Otca
