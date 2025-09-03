Pápež: Je čas začať úprimný dialóg, ukončiť konflikty a obnoviť nádej
Miroslava Holubíková - Vatican News
Na Námestí sv. Petra vo Vatikáne boli na audiencii prítomné aj skupiny pútnikov zo Slovenska: zo Sniny, Humenného a z Púchova.
Po katechéze pápež Lev XIV. v angličtine uviedol:
„Dramatické správy prichádzajú zo Sudánu, najmä z Dárfúru. V meste El Fasher uviazlo mnoho civilistov, ktorí sú obeťami hladomoru a násilia. V Tarasine si ničivý zosuv pôdy vyžiadal mnoho životov a zanechal po sebe bolesť a zúfalstvo. A k tomu ešte šírenie cholery ohrozuje státisíce už tak postihnutých ľudí. Som bližšie ako kedykoľvek predtým sudánskemu obyvateľstvu, najmä rodinám, deťom a vysídlencom. Modlím sa za všetky obete. Úprimne vyzývam vedúcich predstaviteľov a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili humanitárne koridory a koordinovane reagovali s cieľom zastaviť túto humanitárnu katastrofu. Je čas začať seriózny, úprimný a inkluzívny dialóg medzi stranami, aby sa ukončil konflikt a obnovila nádej, dôstojnosť a mier pre obyvateľov Sudánu.“
V závere generálnej audiencie Petrov nástupca všetkým poprial čerpať silu z viery v Krista, keď pripomenul svätca dňa:
„Dnes si pripomíname liturgickú spomienku svätého Gregora Veľkého, ktorého telo odpočíva v Bazilike svätého Petra. Tento pápež je nazývaný „Veľký“ pre svoju výnimočnú činnosť pastiera a učiteľa viery v mimoriadne ťažkých časoch pre spoločnosť a Cirkev: „veľkosť“, ktorá čerpala silu z viery v Krista. Prajem každému z vás, aby ste v Pánovi spoznali jedinú skutočnú silu existencie.“
