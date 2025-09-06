Pápež: Cirkev potrebuje mariológiu, ktorá otvára mosty a búra múry
Martin Jarábek – Vatican News
„Panna Mária, Matka Cirkvi, nás učí byť svätým Božím ľudom; z toho vyplýva aj dôležitosť tejto Pápežskej akadémie, večeradla myslenia, spirituality a dialógu, ktorej úlohou je koordinovať mariologické štúdiá a ich šíriteľov v službe opravdivej a plodnej mariánskej zbožnosti,“ povedal Svätý Otec hneď v úvode príhovoru.
Témou kongresu bola otázka, či má Cirkev s mariánskou tvárou čo povedať dnešnému svetu alebo či ide o prežitok minulosti. Pápež pripomenul, že mariánsky rozmer nie je nostalgickým návratom k stratenej „kresťanskej spoločnosti“, ale živým proroctvom, schopným „otriasť mysľami a srdcami, vytrhnúť ich zo zvyku a zo smútku za minulosťou, ktorá sa už nevráti“.
Podľa jeho slov práve mariánska perspektíva pomáha Cirkvi nanovo definovať svoje poslanie: „Ako žena ‚jubilejná‘, Mária sa nám javí vždy schopná začať odznova, počúvajúc Božie slovo... Ako žena ‚synodálna‘ je plne a materinsky zapojená do pôsobenia Ducha Svätého, ktorý volá kráčať spoločne tých, čo sa kedysi cítili byť rozdelení a nepriateľskí“ (porov. Mt 5, 43–48).
Lev XIV. sa pristavil aj pri biblických slovách Panny Márie: „Ako sa to stane?“ (Lk 1, 34) a „Hľa, služobnica Pána: nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Podľa neho tieto vety vyjadrujú cestu viery, ktorá sa nebojí klásť ťažké otázky, no zároveň zostáva otvorená odvážnej odpovedi lásky. „Cirkev s mariánskym srdcom je Cirkvou, ktorá vie spájať rozum a cit, telo a dušu, univerzálne a lokálne, osobné a komunitné, ľudské a kozmické. Je to Cirkev, ktorá nikdy nerezignuje na to, aby kládla sebe, iným i Bohu náročné otázky a zároveň sa vydávala na cestu viery a služby,“ vysvetlil pápež.
Svätý Otec upozornil, že autentická mariánska zbožnosť nie je sentimentalizmom ani únikom zo sveta, ale praktickou cestou nádeje: „Oslobodzuje od fatalizmu, povrchnosti a fundamentalizmu; berie vážne všetky ľudské reality, počnúc poslednými a odvrhnutými.“ Podľa pápeža práve takto chápaná úcta k Márii pomáha Cirkvi stáť pri tých, ktorí sú „obetovaní na oltároch starých i nových modiel“, a dáva hlas tým, ktorých spoločnosť odstrčila na okraj.
Lev XIV. ocenil prácu Pápežskej mariánskej akadémie, ktorá v posledných rokoch iniciovala viacero projektov v oblasti dialógu medzi kultúrami a náboženstvami. „Mária, dokonalá spolupracovníčka Ducha Svätého, neprestáva otvárať dvere, vytvárať mosty, búrať múry a pomáhať ľudstvu žiť v mieri v harmónii rozmanitostí,“ uviedol pápež.
Zároveň pripomenul, že mariológia má svoje miesto nielen na akademických pôdach a v mariánskych svätyniach, ale aj vo farnostiach, spoločenstvách, reholiach a v prostredí súčasnej kultúry – v umení, hudbe či literatúre. Spomenul aj udeľovanie každoročnej ceny „Mária, cesta pokoja medzi kultúrami“, ktorá odmeňuje umelecké a hudobné diela inšpirované mariánskou tematikou.
Na záver stretnutia Lev XIV. poprial, aby Pápežská mariánska akadémia bola „domom a školou otvorenou všetkým, ktorí chcú dať svoje mariologické štúdiá do služby Cirkvi“. Uistil prítomných o svojej modlitbe a odovzdal im apoštolské požehnanie. „Kontemplovať tajomstvo Boha a dejín s vnútorným pohľadom Márie nás chráni pred klamstvami propagandy a ideológie a otvára nás Božej nezištnosti, ktorá jediná umožňuje spoločné kráčanie ľudí, národov a kultúr v pokoji,“ uzavrel Svätý Otec.
