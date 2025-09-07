Hľadaj

Zo svätej omše Zo svätej omše  (@Vatican Media)
Pápež: Boh nechce vojnu, Boh chce mier!

Pri slávnosti kanonizácie dvoch nových svätých, Pier Giorgia Frassattiho a Carla Acutisa, pápež pripomenul aj beatifikáciu jezuitu Eduarda Profittlicha a laičky Márie Magdalény Bódi. Vládcom znovu odkázal, že víťazstvá dosiahnuté zbraňami sú v skutočnosti porážkami.

„Drahí bratia a sestry, skôr než zakončíme túto dlho očakávanú slávnosť, chcem vás všetkých pozdraviť a poďakovať vám, že ste prišli v takom hojnom počte osláviť dvoch nových svätých,“ prihovoril sa pápež veriacim na Námestí svätého Petra. 

Svätý Otec osobitne „s láskou pozdravil biskupov a kňazov“ a „s úctou privítal oficiálne delegácie a vážené autority“.

Pápež zároveň pripomenul, že Cirkev sa včera obohatila aj o dvoch nových blahoslavených. „V Tallinne, hlavnom meste Estónska, bol blahorečený jezuita arcibiskup Eduard Profittlich, ktorý bol v roku 1942 zabitý počas prenasledovania Cirkvi zo strany sovietskeho režimu. A vo Veszpréme v Maďarsku bola blahorečená Mária Magdaléna Bódi, mladá laička, ktorú v roku 1945 zabili, lebo sa postavila na odpor vojakom, ktorí jej chceli ublížiť. Velebíme Pána za týchto dvoch mučeníkov, odvážnych svedkov krásy Evanjelia,“ uviedol pápež.

Na príhovor svätých a Panny Márie pápež zveril „neprestajnú modlitbu za mier, najmä vo Svätej zemi a na Ukrajine, ako aj na každej inej zemi zmáčanej krvou vojny“.

Vládcom adresoval jasný odkaz: „Počúvajte hlas svedomia! Zdanlivé víťazstvá dosiahnuté zbraňami, ktoré prinášajú smrť a skazu, sú v skutočnosti porážkami a nikdy neprinášajú pokoj ani bezpečnosť. Boh nechce vojnu. Boh chce mier! A Boh posilňuje tých, čo sa usilujú vymaniť zo špirály nenávisti a kráčať cestou dialógu.“

07 septembra 2025, 12:24

