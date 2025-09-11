Lev XIV. karmelitánom: Buďte svedkami jednoty v rozdelenej spoločnosti
Isabella H. de Carvalho – Vatican News
„Modlím sa, aby puto lásky vo vašich komunitách vydávalo svedectvo o dare jednoty, zvlášť v tých častiach spoločnosti, ktoré sú rozdelené rozkolom a polarizáciou.“ Takto pápež povzbudzuje účastníkov generálnej kapituly Rádu karmelitánov, ktorá sa koná od 9. do 26. septembra v indonézskom Malangu, vo svojom posolstve, ktoré bolo prečítané pri otvorení stretnutia. V liste, podpísanom 5. augusta a adresovanom generálnemu priorovi, pátrovi Míċeálovi O’Neillovi, Svätý Otec zdôrazňuje, že téma zvolená pre toto zasadnutie – „Naše kontemplatívne bratstvo rozlišuje svoje poslanie“ – odráža „srdce karmelitánskej charizmy“, pretože ukazuje, ako „život spoločnej modlitby“ tvorí „základ“ ich „služby Cirkvi a svetu“. „Zakoreňovaním sa v tichej modlitbe a vzájomnej starostlivosti – uvádza pápež – pestujte ticho, ktoré vám umožní rozlišovať znamenia čias, najmä z pohľadu chudobných, a odpovedať tichou stálosťou lásky.“
Vteliť Kristov láskyplný pohľad prostredníctvom skutkov
Lev XIV. cituje karmelitánsku rehoľnú regulu, ktorá povzbudzuje „venovať sa nejakej práci“, a opätovne zdôrazňuje, že táto výzva má „hlboký význam“ v službe tohto rehoľného spoločenstva, lebo pozýva „vteľovať Kristov láskyplný pohľad, ktorý objíma každého človeka s milosrdenstvom a nežnosťou“. Či už „prostredníctvom vedenia duchovných cvičení, duchovného sprevádzania, farskej práce alebo vzdelávania mladých“, pápež vyjadruje nádej, že karmelitáni budú môcť byť vzormi lásky a jednoty vo svete, ktorý je neraz poznačený napätiami a konfliktmi.
Napokon Svätý Otec zveruje generálnu kapitulu príhovoru Panny Márie z hory Karmel a vyslovuje dôveru, že toto stretnutie, konané počas Svätého roka, sa stane „príležitosťou na duchovnú obnovu“.
Preklad Martin Jarábek
