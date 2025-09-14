Blahoželania sveta pápežovi: Všetko najlepšie k narodeninám, Lev XIV. !
Vatican News
Blahoželania od cirkevných i verejných predstaviteľov prichádzajú pápežovi Robertovi Francisovi Prevostovi k narodeninám, ktoré po prvý krát slávi ako pápež Lev XIV. Nechýbajú srdečné priania od jeho rodiny a mnohých veriacich z celého sveta, ktorí mu vyjadrujú blízkosť a náklonnosť.
Svätý Otec dostal napríklad aj veľa farebných kresieb od malých pacientov vatikánskej detskej nemocnice Bambino Gesù, aby mu vyjadrili želania mieru pre celý svet, ktoré pápež vyslovuje odo dňa svojho zvolenia. Na jednom obrázku je Lev XIV. zobrazený s holubicou a olivovou ratolesťou, pričom hovorí „Nebojte sa, postarám sa o to“ a malí pacienti odkazujú „Máme ťa veľmi radi, pápež Lev XIV.“
Spracovala Miroslava Holubíková
