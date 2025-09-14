Hľadaj

Anjel Pána 14. septembra 2025 Anjel Pána 14. septembra 2025  (@VATICAN MEDIA )
Pápež

Anjel Pána: Kríž z nástroja smrti sa stal prostriedkom života

Pri poludňajšej modlitbe na sviatok Povýšenia svätého Kríža pápež Lev XIV. pripomenul, že Boh premenil kríž na znamenie lásky a spásy. Veriacich pozval, aby sa aj oni vedeli darovať jedni druhým tak, ako sa Kristus celý daroval všetkým.

Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu!

Dnes Cirkev slávi sviatok Povýšenia svätého Kríža. Pri tejto príležitosti si pripomíname nájdenie dreva Kríža svätou Helenou v Jeruzaleme v 4. storočí a vrátenie tejto vzácnej relikvie do Svätého mesta cisárom Herakleiosom.

Čo však pre nás dnes znamená sláviť tento sviatok? Pomáha nám to pochopiť evanjelium, ktoré nám ponúka liturgia (porov. Jn 3, 13 – 17). Dej sa odohráva v noci: Nikodém, jeden z popredných Židov, človek spravodlivý a otvorenej mysle (porov. Jn 7, 50 – 51), prichádza k Ježišovi. Potrebuje svetlo, vedenie: hľadá Boha a prosí o pomoc Nazaretského Učiteľa, lebo v ňom rozpoznáva proroka, človeka, ktorý koná mimoriadne znamenia.

Pán ho prijíma, počúva a nakoniec mu zjavuje, že Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, „aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“ (Jn 3, 15). A dodáva: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (v. 16). Nikodém, ktorý možno v tej chvíli ešte celkom nechápe význam týchto slov, ich určite pochopí, keď po ukrižovaní pomôže uložiť telo Spasiteľa do hrobu (porov. Jn 19, 39). Pochopí, že Boh, aby vykúpil ľudí, stal sa človekom a zomrel na kríži.

Ježiš hovorí Nikodémovi o tomto tajomstve s odvolaním sa na epizódu zo Starého zákona (porov. Nm 21, 4 – 9), keď sa Izraeliti na púšti, napadnutí jedovatými hadmi, zachránili pohľadom na medeného hada, ktorého Mojžiš na Boží príkaz zhotovil a umiestnil na palicu. 

Boh nás zachránil tým, že sa nám zjavil, daroval sa nám ako spoločník, učiteľ, lekár a priateľ, až sa stal pre nás Chlebom lámaným v Eucharistii. A aby toto dielo vykonal, použil jeden z najkrutejších nástrojov smrti, aké človek kedy vymyslel: kríž.

Preto dnes slávime jeho „povýšenie“: pre nekonečnú lásku, ktorou ho Boh, objímajúc ho pre našu spásu, premenil z nástroja smrti na prostriedok života. Ukázal nám, že nič nás nemôže odlúčiť od neho (porov. Rim 8, 35 – 39) a že jeho láska je väčšia než náš vlastný hriech (porov. František, katechéza, 30. marca 2016).

Prosme teda na príhovor Márie, Matky, ktorá stála na Kalvárii vedľa svojho Syna, aby sa aj v nás zakorenila a rástla jeho láska, ktorá zachraňuje. A aby sme sa aj my vedeli darovať jedni druhým tak, ako sa On celý daroval všetkým.

Preklad o. Martin Jarábek

 

14 septembra 2025, 12:20

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´ Mária...

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´ Mária...

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas´ Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Sláva Otcu... (3 razy)
Odpočinutie večné...

Apoštolské (pápežské) požehnanie

Pán s vami.
I s duchom tvojím.
Nech je zvelebené meno Pánovo.
Od tohto času až naveky.
Naša pomoc v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.

Amen.