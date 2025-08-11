Vatikán zverejnil nový reskript pápeža rozširujúci práva a ochranu zamestnancov
Martin Jarábek – Vatican News
Podľa reskriptu z 28. júla 2025 budú mať otcovia právo na päť pracovných dní platenej dovolenky pri narodení dieťaťa, ktoré môžu využiť vcelku alebo po jednotlivých dňoch do 30 dní od udalosti. Po novom sa tiež zvyšuje podpora pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v závažnej situácii – každý z rodičov bude mať nárok na tri dni platenej dovolenky mesačne na starostlivosť, aj vcelku, pokiaľ dieťa nie je trvalo hospitalizované.
Opatrenia sa týkajú aj rodinných prídavkov pre študentov. Deti nad 18 rokov, ktoré pokračujú v štúdiu, si budú môcť zachovať nárok na prídavok počas stredoškolského štúdia do 20 rokov a počas vysokoškolského alebo ekvivalentného štúdia uznaného Svätou stolicou až do 26 rokov, ak predložia potvrdenie o zápise.
Reskript zároveň presne definuje pojmy „zdravotné postihnutie“ a „invalidita“ a stanovuje, že lekárske posúdenie bude vykonávať špeciálna lekárska komisia. Tá bude mať aj konečné slovo pri posudzovaní nároku na mesačný príspevok na zdravotné postihnutie. Tento príspevok budú môcť poberať rodiny so zdravotne postihnutými členmi, ako aj niektorí jednotliví dôchodcovia s ťažkým postihnutím či invaliditou.
Novinkou je aj pravidlo, že zamestnanci čerpajúci špeciálne dovolenky na starostlivosť o zdravotne postihnutých rodinných príslušníkov nebudú môcť vykonávať inú pracovnú činnosť, pokiaľ na to nedostanú výslovné povolenie.
Reskript nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia a bude vyvesený vo vnútornom dvore sv. Damaza, ako aj uverejnený v úradnom vestníku Acta Apostolicae Sedis.
