Svätý Otec pozýva k modlitbe a pôstu za mier 22. augusta

Pri príležitosti liturgickej spomienky Panny Márie Kráľovnej pápež Lev XIV. vyzval veriacich, aby budúci piatok, 22. augusta, prežili v pôste a modlitbe za dar pokoja a spravodlivosti vo svete. Svätý Otec počas stredajšej generálnej audiencie zvlášť pripomenul konflikty vo Svätej zemi, na Ukrajine a v ďalších regiónoch.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápež Lev XIV. po katechéze uviedol:

„Budúci piatok, 22. augusta, budeme sláviť spomienku Panny Márie Kráľovnej. 

Panna Mária je Matkou veriacich tu na zemi a je vzývaná aj ako Kráľovná pokoja. Kým naša zem je naďalej zraňovaná vojnami – vo Svätej zemi, na Ukrajine a v mnohých ďalších regiónoch sveta – pozývam všetkých veriacich, aby deň 22. augusta prežili v pôste a v modlitbe. Prosme Pána, aby nám daroval pokoj a spravodlivosť a aby zotrel slzy tým, ktorí trpia pre prebiehajúce ozbrojené konflikty.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, nech oroduje, aby národy našli cestu pokoja.“

20 augusta 2025, 12:14

