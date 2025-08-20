Svätý Otec pozýva k modlitbe a pôstu za mier 22. augusta
Martin Jarábek – Vatican News
Pápež Lev XIV. po katechéze uviedol:
„Budúci piatok, 22. augusta, budeme sláviť spomienku Panny Márie Kráľovnej.
Panna Mária je Matkou veriacich tu na zemi a je vzývaná aj ako Kráľovná pokoja. Kým naša zem je naďalej zraňovaná vojnami – vo Svätej zemi, na Ukrajine a v mnohých ďalších regiónoch sveta – pozývam všetkých veriacich, aby deň 22. augusta prežili v pôste a v modlitbe. Prosme Pána, aby nám daroval pokoj a spravodlivosť a aby zotrel slzy tým, ktorí trpia pre prebiehajúce ozbrojené konflikty.
Panna Mária, Kráľovná pokoja, nech oroduje, aby národy našli cestu pokoja.“
