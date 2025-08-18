Svätý Otec biskupom Amazónie: Tam, kde sa káže Kristovo meno, ustupuje nespravodlivosť
Šimon Gabčo - Vatican News
Svätý Otec v telegrame, podpísanom štátnym sekretárom, kard. Pietrom Parolinom, ďakuje biskupom za úsilie, ktoré vynakladajú na podporu väčšieho dobra v Cirkvi v prospech veriacich v amazonskom regióne.
Rímsky biskup tiež pripomína synodu a s ňou spojenú dôležitosť načúvať a zapojiť všetky povolania v Cirkvi. Na základe tohto povzbudzuje účastníkov, aby hľadali spôsoby, ako konkrétne pomáhať diecéznym biskupom a apoštolským vikárom pri plnení ich misie.
V tejto súvislosti Svätý Otec vyzýva účastníkov, aby mali na pamäti predovšetkým tri oblasti: misiu Cirkvi ohlasovať Evanjelium všetkým, spravodlivé zaobchádzanie s obyvateľmi tohto územia a starostlivosť o spoločný domov.
Podľa pápeža je dôležité, aby Ježiš Kristus, v ktorom je všetko zjednotené bol medzi obyvateľmi Amazónie ohlasovaný jasne a s veľkou láskou, aby sa duchovní usilovali prinášať im čerstvý a čistý chlieb dobrej zvesti a nebeský pokrm Eucharistie, ktorý je jediným prostriedkom, ako sa skutočne stať Božím ľudom a telom Kristovým.
„V tejto misii nás poháňa istota, ktorú potvrdzujú dejiny Cirkvi – tam, kde sa káže Kristovo meno, ustupuje nespravodlivosť, pretože, ako hovorí apoštol Pavol, všetko vykorisťovanie človeka človekom zaniká, ak dokážeme jeden druhého prijímať ako bratov a sestry“, uvádza ďalej Svätý Otec.
V nadväznosti na to tiež pripomína právo a povinnosť starať sa o „domov, ktorý nám Boh Otec zveril ako starostlivým správcom, aby nikto nezodpovedne neničil prírodné dobrá, ktoré hovoria o dobrote a kráse stvoriteľa, a aby sa nikto nestal ich otrokom ani ich neuctieval, pretože veci nám boli dané na to, aby sme cez ne došli k nášmu cieľu – oslave Boha a tak získali spásu duše.“
Napokon pápež Lev XIV. udeľuje apoštolské požehnanie všetkým účastníkom, ale aj tým, ktorých majú v pastoračnej starostlivosti.
