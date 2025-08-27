PODCAST: Katechézy pápeža Leva XIV. v Jubilejnom roku
Prinášame podcasty jednotlivých katechéz pápeža Leva XIV. v Jubilejnom roku. Názvy katechéz sú hypertextovým odkazom na plné znenie textov.
Vatican News
Katechéza o robotníkoch vo vinici
Dúfať znamená spájať: Sobotná katechéza o nádeji podľa Ireneja z Lyonu.
Katechéza o uzdravení ochrnutého
Katechéza: Žena trpiaca na krvotok a Jairova dcéra
Katechéza o uzdravení hluchonemého
Katechéza: Kde prebýva láska, tam je už všetko pripravené
Katechéza: Boh nás neprestáva milovať, aj keď vie, že ho môžeme zradiť
Katechéza: Odpustenie je dar, ktorý predchádza ľútosť
27 augusta 2025, 10:27