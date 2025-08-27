Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Z generálnej audiencie 6. augusta 2025 Z generálnej audiencie 6. augusta 2025  (@Vatican Media)
Pápež

PODCAST: Katechézy pápeža Leva XIV. v Jubilejnom roku

Prinášame podcasty jednotlivých katechéz pápeža Leva XIV. v Jubilejnom roku. Názvy katechéz sú hypertextovým odkazom na plné znenie textov.

Vatican News

Katechéza o Rozsievačovi                      

Katechéza o rozsievačovi

Katechéza o Samaritánovi                    

Katechéza o Samaritánovi

Katechéza o robotníkoch vo vinici        

Katechéza o robotníkoch vo vinici

Katechéza o Bartimejovi                    

Katechéza o Bartimejovi

Dúfať znamená spájať: Sobotná katechéza o nádeji podľa Ireneja z Lyonu.  

Sobotná katechéza o nádeji podľa sv. ireneja z Lyonu

Katechéza o uzdravení ochrnutého

Katechéza o uzdravení ochrnutého

Katechéza: Žena trpiaca na krvotok a Jairova dcéra      

Katechéza o žene trpiacej na krvotok a Jairovej dcére

Katechéza o uzdravení hluchonemého                           

Katechéza o uzdravení hluchonemého

Katechéza: Kde prebýva láska, tam je už všetko pripravené  

Kde prebýva láska, tam je už všetko pripravené

Katechéza: Boh nás neprestáva milovať, aj keď vie, že ho môžeme zradiť  

Boh nás neprestáva milovať, aj keď vie, že ho môžeme zradiť

Katechéza: Odpustenie je dar, ktorý predchádza ľútosť     

Odpustenie je dar, ktorý predchádza ľútosť

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 augusta 2025, 10:27

Program Svätého Otca
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu