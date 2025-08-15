Hľadaj

Pápežovo posolstvo do Limy: Svätí nie sú ozdobou minulosti, ale darom pre budúcnosť

„Svätí nie sú len ozdobou barokovej minulosti, rodia sa z Božieho povolania, aby budovali lepšiu budúcnosť,“ zdôrazňuje pápež Lev XIV. v posolstve účastníkom Týždňa sociálnej pastorácie, ktorý sa koná od 14. do 16. augusta v Lime a dodáva: „Každá sociálna činnosť Cirkvi musí mať ako stred a cieľ ohlasovanie Kristovho evanjelia, aby sme – bez zanedbania toho, čo je bezprostredné – vždy zostali vedomí vlastného a konečného smerovania našej služby.“

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec v úvode posolstva vyjadruje radosť z pozvania peruánskych biskupov a oceňuje bohaté duchovné dedičstvo krajiny:

„Svedectvá mystického života v svätej Ruženy z Limy, horlivej lásky vo svätom Martinovi de Porres a služby chudobným vo svätom Jánovi Macíasovi hovoria o silnej a plodnej prítomnosti evanjelia, ktoré nikdy nezanedbalo modlitbu pre službu blížnemu.“

Pápež pripomína aj slová svätého Pavla VI. pri kanonizácii svätého Jána Macíasa, ktorý „spájal všetkých v láske, pracujúc pre plnohodnotný humanizmus... V evanjeliu je dosť sily, aby z vnútra menilo ľudí a podnietilo ich meniť štruktúry tak, aby boli spravodlivejšie a ľudskejšie.“

Medzi významnými postavami peruánskej Cirkvi nechýba ani svätý Toribio z Mogroveja, ktorý podľa pápeža „bol v 16. storočí symbolom biskupskej synodality a evanjelia ponúkaného na perifériách“.

Pohľad na dnešnú dobu podľa pápeža Leva XIV. ukazuje, že odpoveď Cirkvi na nespravodlivosť a vylúčenie musí vychádzať „z útrob evanjelia“. Potrební sú „svätí dneška, teda ľudia, ktorí zostávajú spojení s Pánom ako ratolesti s viničom“ (Jn 15,5).

Svätý Otec varuje, že každá sociálna činnosť Cirkvi musí mať stred a cieľ v ohlasovaní Kristovho evanjelia: „Ak nedáme celého Krista, vždy budeme dávať žalostne málo.“

V posolstve Rímsky biskup pripomína, že „nie sú to dve lásky, ale jedna a tá istá, ktorá nás vedie dávať tak hmotný chlieb, ako aj Chlieb slova, a ten zas prebudí hlad po Chlebe z neba, ktorý môže dať len Cirkev“.

Petrov nástupca povzbudzuje veriacich, aby sa nenechali odradiť: „Neunavujme sa konať dobro, lebo keď príde čas, budeme žať, ak nepoľavíme“ (Gal 6,9).

Na záver pápež uisťuje o svojej modlitbe a udeľuje účastníkom Týždňa sociálnej pastorácie apoštolské požehnanie, aby toto podujatie prinieslo nový impulz sociálnej pastorácii v celej peruánskej Cirkvi.

15 augusta 2025, 11:29

