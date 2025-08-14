Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Lev XIV. sa vrátil do Castel Gandolfa Lev XIV. sa vrátil do Castel Gandolfa  (AFP or licensors)
Pápež

Pápež: Zastavte vojnu na Ukrajine a hlad v Gaze, nech sú rukojemníci prepustení

V stredu 13. augusta po príchode do vily Barberini v Castel Gandolfe pápež Lev XIV. hovoril o rokovaniach o prímerí na Ukrajine, o riešení humanitárnej krízy v Gaze a o prepustení izraelských rukojemníkov.

Vatican News

Ciele „mäkkej diplomacie“ Svätej stolice v záležitostiach, ktoré „sa nedajú vyriešiť vojnou“, vyjadril pápež v stredu popoludní po príchode do Castel Gandolfa, kde strávi druhú časť svojho letného oddychu do 19. augusta.

Pri pozdrave s množstvom ľudí zhromaždených pri bránach vily Barberini, kde bude počas týchto dní bývať, pápež odpovedal na otázky novinárov týkajúce sa aktuálnych medzinárodných udalostí.

Vždy hľadať dialóg a diplomatické úsilie

Na otázku, čo očakáva od nadchádzajúceho summitu 15. augusta medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, Lev XIV. odpovedal:

„Musíme vždy hľadať prímerie. Násilie, toľko obetí, to sa musí zastaviť. Uvidíme, či sa dokážu dohodnúť. Pretože po takom dlhom čase - aký má vojna zmysel? Musíme vždy hľadať dialóg, diplomatické úsilie, nie násilie, nie zbrane.“

Na otázku, či ho znepokojuje možnosť deportácie obyvateľstva Gazy, pápež odpovedal: „Veľmi (znepokojuje). Humanitárna kríza sa musí vyriešiť. Takto to ďalej nemôže ísť. Poznáme násilie terorizmu, vzdávame úctu mnohým, ktorí zomreli, ako aj rukojemníkom - tí musia byť prepustení. Ale musíme tiež myslieť mnoho tých, ktorí zomierajú od hladu.“

Problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť vojnou

Napokon, na otázku, čo robí Svätá stolica na zastavenie týchto a ďalších konfliktov, pápež odpovedal:

„Svätá stolica ich nemôže zastaviť... ale pracujeme, povedzme, na „mäkkej diplomacii“, vždy pozývame a povzbudzujeme k nenásiliu prostredníctvom dialógu a hľadania riešení - pretože tieto problémy sa nedajú vyriešiť vojnou.“

Nech Boh daruje pokoj všetkým národom

V stredu ráno počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI., pri pozdrave poľských pútnikov, pápež upriamil pozornosť na národy postihnuté vojnou a násilím:

„Proste Boha, aby daroval pokoj všetkým národom, ktoré zažívajú tragédiu vojny.“

Pápežova výzva bola inšpirovaná svätým Maximiliánom Máriou Kolbem, poľským františkánom, ktorý zomrel v koncentračnom tábore Auschwitz po tom, ako sa dobrovoľne ponúkol namiesto otca rodiny odsúdeného na smrť hladom.

Omša a modlitba Anjel Pána v Castel Gandolfe

Počas tohto druhého letného pobytu vo vile Barberini bude mať pápež Lev XIV. niekoľko verejných slávení.

V piatok 15. augusta, na Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, bude pápež sláviť svätú omšu o 10:00 hod. vo farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe.

O 12:00 hod. sa pomodlí modlitbu Anjel Pána z vchodu do Apoštolského paláca na Piazza della Libertà, taktiež v Castel Gandolfe.

V Albane: Svätá omša a obed s chudobnými z Charity

V nedeľu 17. augusta o 9:30 hod. bude pápež Lev XIV. sláviť svätú omšu v svätyni Santa Maria della Rotonda v meste Albano Laziale, spolu s chudobnými, ktorým pomáha diecézna Charita a jej spolupracovníci.

O 12:00 hod. sa opäť pomodlí modlitbu Anjel Pána na námestí Piazza della Libertà v Castel Gandolfe.

Napokon bude obedovať s chudobnými a ľuďmi v starostlivosti Charity v Borgo Laudato si’, ktoré sa nachádza v areáli pápežských víl.

Preklad: Šimon Gabčo

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

14 augusta 2025, 11:51

Program Svätého Otca
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu