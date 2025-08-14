Pápež: Zastavte vojnu na Ukrajine a hlad v Gaze, nech sú rukojemníci prepustení
Vatican News
Ciele „mäkkej diplomacie“ Svätej stolice v záležitostiach, ktoré „sa nedajú vyriešiť vojnou“, vyjadril pápež v stredu popoludní po príchode do Castel Gandolfa, kde strávi druhú časť svojho letného oddychu do 19. augusta.
Pri pozdrave s množstvom ľudí zhromaždených pri bránach vily Barberini, kde bude počas týchto dní bývať, pápež odpovedal na otázky novinárov týkajúce sa aktuálnych medzinárodných udalostí.
Vždy hľadať dialóg a diplomatické úsilie
Na otázku, čo očakáva od nadchádzajúceho summitu 15. augusta medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, Lev XIV. odpovedal:
„Musíme vždy hľadať prímerie. Násilie, toľko obetí, to sa musí zastaviť. Uvidíme, či sa dokážu dohodnúť. Pretože po takom dlhom čase - aký má vojna zmysel? Musíme vždy hľadať dialóg, diplomatické úsilie, nie násilie, nie zbrane.“
Na otázku, či ho znepokojuje možnosť deportácie obyvateľstva Gazy, pápež odpovedal: „Veľmi (znepokojuje). Humanitárna kríza sa musí vyriešiť. Takto to ďalej nemôže ísť. Poznáme násilie terorizmu, vzdávame úctu mnohým, ktorí zomreli, ako aj rukojemníkom - tí musia byť prepustení. Ale musíme tiež myslieť mnoho tých, ktorí zomierajú od hladu.“
Problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť vojnou
Napokon, na otázku, čo robí Svätá stolica na zastavenie týchto a ďalších konfliktov, pápež odpovedal:
„Svätá stolica ich nemôže zastaviť... ale pracujeme, povedzme, na „mäkkej diplomacii“, vždy pozývame a povzbudzujeme k nenásiliu prostredníctvom dialógu a hľadania riešení - pretože tieto problémy sa nedajú vyriešiť vojnou.“
Nech Boh daruje pokoj všetkým národom
V stredu ráno počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI., pri pozdrave poľských pútnikov, pápež upriamil pozornosť na národy postihnuté vojnou a násilím:
„Proste Boha, aby daroval pokoj všetkým národom, ktoré zažívajú tragédiu vojny.“
Pápežova výzva bola inšpirovaná svätým Maximiliánom Máriou Kolbem, poľským františkánom, ktorý zomrel v koncentračnom tábore Auschwitz po tom, ako sa dobrovoľne ponúkol namiesto otca rodiny odsúdeného na smrť hladom.
Omša a modlitba Anjel Pána v Castel Gandolfe
Počas tohto druhého letného pobytu vo vile Barberini bude mať pápež Lev XIV. niekoľko verejných slávení.
V piatok 15. augusta, na Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, bude pápež sláviť svätú omšu o 10:00 hod. vo farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe.
O 12:00 hod. sa pomodlí modlitbu Anjel Pána z vchodu do Apoštolského paláca na Piazza della Libertà, taktiež v Castel Gandolfe.
V Albane: Svätá omša a obed s chudobnými z Charity
V nedeľu 17. augusta o 9:30 hod. bude pápež Lev XIV. sláviť svätú omšu v svätyni Santa Maria della Rotonda v meste Albano Laziale, spolu s chudobnými, ktorým pomáha diecézna Charita a jej spolupracovníci.
O 12:00 hod. sa opäť pomodlí modlitbu Anjel Pána na námestí Piazza della Libertà v Castel Gandolfe.
Napokon bude obedovať s chudobnými a ľuďmi v starostlivosti Charity v Borgo Laudato si’, ktoré sa nachádza v areáli pápežských víl.
Preklad: Šimon Gabčo
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.