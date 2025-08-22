Pápež vyzýva na jednotu kresťanov v pozdrave do Štokholmu
Šimon Gabčo – Vatican News
Pápež Lev XIV. v pozdrave pripomína historický význam oboch udalostí, ktoré sú silnými symbolmi snahy o jednotu medzi kresťanmi. Spomína najmä Nicejský koncil z roku 325, kde sa zišli biskupi z celého vtedy známeho sveta a spoločne vyjadrili vieru v božstvo Ježiša Krista. Práve tam bolo potvrdené, že Kristus je „pravý Boh z pravého Boha“ a „jednej podstaty s Otcom“. Podľa slov pápeža bol tento koncil „odvážnym znamením jednoty uprostred rozličnosti – raným svedectvom presvedčenia, že naše spoločné vyznanie môže prekonať rozdelenie a podporiť spoločenstvo.“
Svätý Otec pripomína aj Konferenciu v Štokholme z roku 1925, ktorá spojila okolo 600 pravoslávnych, anglikánskych a protestantských predstaviteľov, a ktorú zvolal priekopník raného ekumenického hnutia, Nathan Söderblom, luteránsky arcibiskup Uppsaly. Ten bol presvedčený, že služba zjednocuje a vyzýval svojich kresťanských bratov a sestry, aby nečakali na úplnú zhodu v teológii, ale aby sa spojili v „praktickom kresťanstve“ – v spoločnej službe svetu pri hľadaní pokoja, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti.
„Hoci Katolícka cirkev nebola na tomto prvom stretnutí zastúpená, dnes môžem s pokorou a radosťou potvrdiť, že stojíme s vami ako spoluučeníci Krista, uvedomujúc si, že to, čo nás spája, je omnoho väčšie než to, čo nás rozdeľuje“, píše v posolstve pápež.
Petrov nástupca uvádza, že od Druhého vatikánskeho koncilu Katolícka cirkev naplno prijala ekumenickú cestu. Koncilový dekrét o ekumenizme Unitatis Redintegratio nás podľa jeho slov vyzval k dialógu v pokornej a láskyplnej bratrskej jednote, zakorenenej v našom spoločnom krste a v našom spoločnom poslaní vo svete. Svätý Otec pripomína, že veríme, že jednota, ktorú si Kristus praje pre svoju Cirkev, musí byť viditeľná – a že takáto jednota rastie cez teologický dialóg, spoločnú modlitbu, kde je to možné, a spoločné svedectvo tvárou v tvár utrpeniu ľudstva.
Ako ďalej pápež píše, „toto povolanie k spoločnému svedectvu nachádza silný výraz v téme tohto Ekumenického týždňa: ‚Čas pre Boží pokoj‘. Toto posolstvo nemôže byť aktuálnejšie. Náš svet nesie hlboké jazvy konfliktov, nerovnosti, ničenia životného prostredia a rastúceho duchovného odcudzenia. No napriek týmto výzvam si pripomíname, že pokoj nie je len ľudský výtvor, ale znamenie Pánovej prítomnosti medzi nami. Je to zároveň prísľub aj úloha, pretože nasledovníci Krista sú povolaní stať sa tvorcami zmierenia: čeliť rozdeleniu s odvahou, ľahostajnosti so súcitom a prinášať uzdravenie tam, kde bolo zranenie.“
Svätý Otec spomína aj nedávne ekumenické míľniky, ktoré posilnili toto poslanie. V roku 1989 sa svätý Ján Pavol II. stal prvým rímskym pápežom, ktorý navštívil Švédsko, a bol srdečne prijatý v katedrále v Uppsale arcibiskupom Bertilom Werkströmom, primásom Švédskej cirkvi. Tento moment znamenal nový začiatok v katolícko-luteránskych vzťahoch. Nasledovalo spoločné pripomenutie si reformácie v Lunde v roku 2016, kde sa pápež František spolu s luteránskymi lídrami zúčastnil spoločnej modlitby a pokánia. Tam sa potvrdila spoločnú cesta „od konfliktu ku spoločenstvu“. Pápež na konci pozdravu uvádza, že tento týždeň, keď spolu vedieme dialóg a slávime, ho teší, že jeho delegácia môže byť prítomná ako znak záväzku Katolíckej cirkvi pokračovať na tejto ceste spoločnej modlitby a služby – kdekoľvek to je možné – v prospech pokoja, spravodlivosti a spoločného dobra.
„Nech Duch Svätý, ktorý inšpiroval Nicejský koncil a ktorý nás všetkých naďalej vedie, prehĺbi vaše spoločenstvo v tomto týždni a prebudí novú nádej na jednotu, po ktorej náš Pán tak veľmi túži medzi svojimi nasledovníkmi. S týmito myšlienkami sa modlím, aby bol pokoj Kristov s vami všetkými“ zakončuje svoj pozdrav pápež Lev XIV.
