Pápež vyjadruje zármutok po streľbe v Kostole Zvestovania v Minneapolise
Šimon Gabčo – Vatican News
Pápež Lev XIV. vyjadruje hlboký zármutok nad stratami na životoch a zraneniami v dôsledku streľby v Kostole Zvestovania v Minneapolise. V telegrame vyjadruje úprimnú sústrasť a duchovnú blízkosť všetkým, ktorých táto tragédia zasiahla, predovšetkým však rodinám, ktoré stratili svoje deti.
Ako sa ďalej uvádza v telegrame „zverujúc duše zosnulých detí láske všemohúceho Boha, Svätý Otec sa modlí za zranených, ako aj za záchranárov, zdravotnícky personál a duchovných, ktorí sa starajú o obete a ich blízkych“.
V tomto ťažkom čase udeľuje rímsky biskup „ako záruku pokoja, sily a útechy“ Apoštolské požehnanie komunite Katolíckej školy Zvestovania, Arcidiecéze Saint Paul a Minneapolis, ako aj obyvateľom širšej metropolitnej oblasti Twin Cities.
Streľba
V katolíckom Kostole Zvestovania v Minneapolise, najväčšom meste štátu Minnesota v USA, muž začal strieľať na veriacich, ktorí slávili svätú omšu pri príležitosti začiatku školského roka. Okrem kostola sa v areáli nachádza aj materská škola a škola po druhý stupeň. Ku streľbe došlo približne o 8:30 miestneho času.
Polícia informovala, že po niekoľkých hodinách od streľby si útok vyžiadal životy minimálne dvoch detí vo veku 8 a 10 rokov, pričom ďalších 17 osôb utrpelo zranenia, z toho 14 detí. Sedem zranených je v kritickom stave. Podľa dostupných správ je páchateľ mŕtvy. Pravdepodobne si vzal život po tom, čo cez okná kaplnky začal strieľať na deti, ktoré tam práve slávili svätú omšu.
Motív útoku zatiaľ nie je známy.
Arcibiskup Hebda: „Naša Pani, Kráľovná bolestí, oroduj za nás“
Arcibiskup Bernard Hebda z Minneapolisu vydal v stredu popoludní vyhlásenie, v ktorom vyjadril hlbokú vďačnosť „za množstvo prísľubov modlitieb, ktoré prichádzajú od Svätého Otca, a od mnohých z celého sveta - všetci sa modlia za rodiny farnosti a Školy Zvestovania a za všetkých, ktorých sa dnešné bezcieľne násilie dotklo.“
Požiadal všetkých kňazov a veriacich Arcidiecézy, ako aj ľudí dobrej vôle, aby sa naďalej modlili, aby „uzdravenie, ktoré môže dať len Boh, bolo vyliate na všetkých, ktorí boli prítomní na rannej svätej omši – najmä na zasiahnuté rodiny, ktoré si len teraz začínajú uvedomovať rozsah traumy, ktorú utrpeli. Duše tých, ktorí prišli o život, zverujeme nášmu milujúcemu Bohu skrze orodovanie našej Panej, Kráľovnej pokoja.“
Arcibiskup dodal: „Moje srdce je zlomené, keď myslím na žiakov, učiteľov, kňazov a farníkov a na hrôzu, ktorej boli svedkami v kostole – na mieste, kde by sme sa mali cítiť bezpečne. Skutočnosť, že sa dnešná tragédia odohrala len deň po streľbe v blízkosti strednej školy Cristo Rey, ešte zvyšuje bolesť a smútok nad násilím, ktoré zasahuje naše komunity. Potrebujeme ukončiť ozbrojené násilie. Naša komunita má plné právo byť pobúrená z takýchto hrozných činov páchaných na bezbranných a nevinných. Sú až príliš časté. Musíme sa zaviazať, že budeme pracovať na tom, aby sa takéto tragédie už neopakovali, a zároveň si pripomínať, že máme Boha pokoja a lásky – a že práve jeho lásku budeme najviac potrebovať, keď sa budeme snažiť objať tých, ktorí teraz tak veľmi trpia... Naša Pani, Kráľovná bolestí, oroduj za nás.“
