Pápež valdénskej cirkvi: Spolupracovať pre ľudskú dôstojnosť, spravodlivosť a mier
Vatican News
Posolstvo pre valdénsku synodu, ktorá sa začala v sobotu 23. augusta v Torre Pellice (v Turíne), bolo doručené na jej slávnostné otvorenie prostredníctvom štátneho sekretára Pietra Parolina Rímsky biskup vo svojom posolstve vyjadril želanie „plného spoločenstva“ medzi kresťanmi, čo bola téma, ktorá bola zvlášť blízka Levovi XIV., ktorý ju potvrdil vo svojom motte „In Illo uno unum“.
Pápež prítomných na zhromaždení valdénskej cirkvi a metodistov uistil, že „v modlitbách na nich bude s láskou spomínať, aby všetci kresťania mohli s úprimným srdcom kráčať k plnej jednote, svedčiť o Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu, spolupracovať v službe ľudstvu, najmä v obrane dôstojnosti ľudskej osoby, v podpore spravodlivosti a mieru a v hľadaní spoločných odpovedí na utrpenie, ktoré postihuje najslabších“.
Pastor Ciaccio: Boh nás volá, aby sme blížnym slúžili
Synoda valdskejh cirkvi, zložená z predstaviteľov miestnych cirkví, rovnakého počtu pastorov a pastoriek a vedúcich jednotlivých oblastí činnosti, sa každoročne schádza vo Valdénskych údoliach (Valli Valdesi). Začína sa bohoslužbou, počas ktorej sa budúci duchovní po ukončení štúdia a verejnej skúške zaväzujú slúžiť v cirkvi a sú vysvätení položením rúk všetkých členov zhromaždenia. Práca prebieha podľa modelu diskusie na zhromaždení, s vedomím, že rozhodnutia spoločne prijaté sú vedené pôsobením Ducha Svätého.
V úvodnom kázaní pastor Peter Ciaccio hovoril o „náročnej úlohe valdénskych cirkví“, ktorou je hovoriť o Bohu, čiže: „hovoriť o vzťahu, ktorý máme s Bohom, a o jeho dôsledkoch, hovoriť o tom, že Boh nás našiel, povolal“, ale „nie ako ospravedlnenie na utláčanie blížnych“, – zdôraznil pastor –, ale „ako základ pre službu a lásku k blížnym, pre podporu a obranu tých najslabších“.
Spracovala Miroslava Holubíková
