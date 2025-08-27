Pápež sa pripája k výzve jeruzalemských patriarchov za mier v Gaze
Apel pápeža Leva XIV.:
„Minulý piatok sme modlitbami a pôstom sprevádzali našich bratov a sestry, ktorí trpia v dôsledku vojen.
Dnes opäť adresujem mocný apel všetkým zúčastneným stranám aj medzinárodnému spoločenstvu, aby bol ukončený konflikt vo Svätej zemi, ktorý spôsobil toľko teroru, ničenia a smrti.
Prosím, aby boli prepustení všetci rukojemníci, aby bolo dosiahnuté trvalé prímerie, aby bol uľahčený bezpečný prístup humanitárnej pomoci a aby bolo v plnej miere dodržiavané humanitárne právo, osobitne povinnosť chrániť civilistov a zákaz kolektívneho trestania, nevyberavého používania sily a núteného presídľovania obyvateľstva.
Pripájam sa k spoločnému vyhláseniu gréckeho pravoslávneho patriarchu a latinského patriarchu Jeruzalema, ktorí včera vyzvali na ukončenie tejto špirály násilia, na ukončenie vojny a na uprednostnenie spoločného dobra ľudí.
Prosme Máriu, Kráľovnú pokoja, zdroj útechy a nádeje. Nech jej príhovor dosiahne zmierenie a mier v tej zemi, ktorá je všetkým veľmi drahá.“
