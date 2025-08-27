Hľadaj

Hľadaj

Hľadaj

skslovenčina
Z generálnej audiencie Z generálnej audiencie  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež sa pripája k výzve jeruzalemských patriarchov za mier v Gaze

Svätý Otec Lev XIV. v stredu 27. augusta v závere generálnej audiencie v Aule Pavla VI. vo Vatikáne opäť mocne apeloval za mier. Vyzval k ukončeniu konfliktu vo Svätej zemi, k prepusteniu rukojemníkov, k dodržiavaniu humanitného práva a umožneniu prístupu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Vyzval aj k dodržiavaniu zákazu kolektívneho trestania a nevyberavého používania sily a núteného presídľovania obyvateľstva.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Apel pápeža Leva XIV.:

„Minulý piatok sme modlitbami a pôstom sprevádzali našich bratov a sestry, ktorí trpia v dôsledku vojen.

Dnes opäť adresujem mocný apel všetkým zúčastneným stranám aj medzinárodnému spoločenstvu, aby bol ukončený konflikt vo Svätej zemi, ktorý spôsobil toľko teroru, ničenia a smrti.

Prosím, aby boli prepustení všetci rukojemníci, aby bolo dosiahnuté trvalé prímerie, aby bol uľahčený bezpečný prístup humanitárnej pomoci a aby bolo v plnej miere dodržiavané humanitárne právo, osobitne povinnosť chrániť civilistov a zákaz kolektívneho trestania, nevyberavého používania sily a núteného presídľovania obyvateľstva.

Pripájam sa k spoločnému vyhláseniu gréckeho pravoslávneho patriarchu a latinského patriarchu Jeruzalema, ktorí včera vyzvali na ukončenie tejto špirály násilia, na ukončenie vojny a na uprednostnenie spoločného dobra ľudí.

Prosme Máriu, Kráľovnú pokoja, zdroj útechy a nádeje. Nech jej príhovor dosiahne zmierenie a mier v tej zemi, ktorá je všetkým veľmi drahá.“

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 augusta 2025, 12:22

Program Svätého Otca
Vypočujte si podcasty
Vypočujte si podcasty
Anjel Pána
Anjel Pána
Pápežské audiencie
Pápežské audiencie
Tvoj príspevok pre veľkú misiu Tvoj príspevok pre veľkú misiu