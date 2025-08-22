Hľadaj

Wavel Ramkalawan, prezident Seychel Wavel Ramkalawan, prezident Seychel  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež prijal prezidenta Seychel

Svätý Otec Lev XIV. prijal v piatok 22. augusta v Apoštolskom paláci na audiencii prezidenta Seychel Wavela Ramkalawana. Následne sa prezident stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, ktorého sprevádzal Mons. Mirosław Stanisław Wachowski, podsekretár pre vzťahy so štátmi.

Martin Jarábek – Vatican News

Ako uvádza oficiálne komuniké Vatikánskeho tlačového strediska, „počas srdečných rozhovorov v Štátnom sekretariáte boli potvrdené dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Seychelami. Diskutovalo sa o niektorých aspektoch politickej a sociálno-ekonomickej situácie krajiny, najmä o spolupráci s miestnou Cirkvou v oblasti ochrany životného prostredia, zdravotníctva a vzdelávania, s osobitným dôrazom na formáciu mládeže súostrovia“.

„V ďalšej časti rozhovoru si účastníci vymenili názory aj na regionálne a medzinárodné otázky, pričom zdôraznili význam podpory dialógu a spolupráce medzi národmi“, uvádza sa v komuniké.

 

22 augusta 2025, 14:50

