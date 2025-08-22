Pápež prijal prezidenta Seychel
Martin Jarábek – Vatican News
Ako uvádza oficiálne komuniké Vatikánskeho tlačového strediska, „počas srdečných rozhovorov v Štátnom sekretariáte boli potvrdené dobré vzťahy medzi Svätou stolicou a Seychelami. Diskutovalo sa o niektorých aspektoch politickej a sociálno-ekonomickej situácie krajiny, najmä o spolupráci s miestnou Cirkvou v oblasti ochrany životného prostredia, zdravotníctva a vzdelávania, s osobitným dôrazom na formáciu mládeže súostrovia“.
„V ďalšej časti rozhovoru si účastníci vymenili názory aj na regionálne a medzinárodné otázky, pričom zdôraznili význam podpory dialógu a spolupráce medzi národmi“, uvádza sa v komuniké.
