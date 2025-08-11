Pápež pri 80. výročí bombardovania Hirošimy a Nagasaki vyzval na mier vo svete
Šimon Gabčo – Vatican News
Svätý Otec pripomenul 80. výročie bombardovania Hirošimy a Nagasaki. Opäť zdôraznil potrebu snahy o dosiahnutie mieru vo svete:
„Milí bratia a sestry, pokračujme v modlitbách za koniec vojen. Osemdesiate výročie bombardovania Hirošimy a Nagasaki posilnilo po celom svete potrebu odmietnuť vojnu ako prostriedok riešenia konfliktov. Nech si tí, ktorí sú pri moci, vždy pamätajú svoju zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí a nezanedbávajú potreby najslabších a všeobecnú túžbu po mieri.“
Pápež vyzdvihol tiež dôležitú dohodu o mieri medzi Arménskom a Azerbajdžanom:
„V tejto súvislosti blahoželám Arménsku a Azerbajdžanu k podpisu Spoločného vyhlásenia o mieri. Dúfam, že to prispeje k stabilnému a trvalému mieru v Južnom Kaukaze.“
Rímsky biskup vyjadril vo svojom príhovore blízkosť aj haiťanom:
„Situácia obyvateľov Haiti je však stále viac beznádejná. Správy o vraždách, násilí všetkého druhu, obchodovaní s ľuďmi, nútenom vyhnanstve a únosoch prichádzajú neustále. S úprimnou výzvou sa obraciam na všetkých zodpovedných, aby ihneď prepustili rukojemníkov, a žiadam o pevnú podporu medzinárodného spoločenstva pri vytváraní sociálnych a inštitucionálnych podmienok, ktoré umožnia ľuďom na Haiti žiť v mieri.“
Pápež Lev XIV. napokon pozdravil prítomných pútnikov a poďakoval všetkým za modlitby.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.