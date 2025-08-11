Hľadaj

Pápež pri 80. výročí bombardovania Hirošimy a Nagasaki vyzval na mier vo svete

Pri príležitosti 80. výročia bombardovania Hirošimy a Nagasaki pápež Lev XIV. po modlitbe Anjel Pána v nedeľu 10. augusta opätovne vyzval na odmietnutie vojny ako prostriedku riešenia konfliktov a na vytrvalú modlitbu za pokoj vo svete. Vyzdvihol aj novú mierovú dohodu medzi Arménskom a Azerbajdžanom a osobitne apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Haiti prekonať hlbokú humanitárnu krízu.

Šimon Gabčo – Vatican News

Svätý Otec pripomenul 80. výročie bombardovania Hirošimy a Nagasaki. Opäť zdôraznil potrebu snahy o dosiahnutie mieru vo svete: 

„Milí bratia a sestry, pokračujme v modlitbách za koniec vojen. Osemdesiate výročie bombardovania Hirošimy a Nagasaki posilnilo po celom svete potrebu odmietnuť vojnu ako prostriedok riešenia konfliktov. Nech si tí, ktorí sú pri moci, vždy pamätajú svoju zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí a nezanedbávajú potreby najslabších a všeobecnú túžbu po mieri.“

Pápež vyzdvihol tiež dôležitú dohodu o mieri medzi Arménskom a Azerbajdžanom:

„V tejto súvislosti blahoželám Arménsku a Azerbajdžanu k podpisu Spoločného vyhlásenia o mieri. Dúfam, že to prispeje k stabilnému a trvalému mieru v Južnom Kaukaze.“

Rímsky biskup vyjadril vo svojom príhovore blízkosť aj haiťanom:

„Situácia obyvateľov Haiti je však stále viac beznádejná. Správy o vraždách, násilí všetkého druhu, obchodovaní s ľuďmi, nútenom vyhnanstve a únosoch prichádzajú neustále. S úprimnou výzvou sa obraciam na všetkých zodpovedných, aby ihneď prepustili rukojemníkov, a žiadam o pevnú podporu medzinárodného spoločenstva pri vytváraní sociálnych a inštitucionálnych podmienok, ktoré umožnia ľuďom na Haiti žiť v mieri.“

Pápež Lev XIV. napokon pozdravil prítomných pútnikov a poďakoval všetkým za modlitby.

11 augusta 2025, 12:31

