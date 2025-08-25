Pápež povzbudil francúzskych miništrantov: Život s Ježišom je krásny a radostný
Martin Jarábek – Vatican News
„Život sa stáva krásnym a šťastným s Ježišom. Ale on čaká na vašu odpoveď. Klope na dvere a čaká, aby vstúpil,“ povedal Svätý Otec, pričom citoval slová z knihy Zjavenia:
„Stojím pri dverách a klopem. Kto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať“ (Zjv 3, 20).
Nádej ako dar Jubilea
Témou Jubilejného roka je nádej. Pápež pripomenul, že mladí kresťania sú povolaní niesť ju do dnešného sveta:
„Možno vnímate, ako veľmi potrebujeme nádej. Svet sa borí s vážnymi a znepokojujúcimi výzvami... Kto nás príde zachrániť? Odpoveď je jasná: Ježiš jediný nás prichádza zachrániť, a nikto iný.“
V tejto súvislosti pripomenul rímsky biskup slová apoštola Petra:
„Niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).
Eucharistia – poklad Cirkvi
Lev XIV. osobitne upriamil pozornosť miništrantov na tajomstvo svätej omše, ktorej slúžia pri oltári:
„Eucharistia je Poklad Cirkvi, poklad všetkých pokladov. Keď kňaz vyslovuje slová: ,Toto je moje telo, toto je moja krv‘, Ježiš dáva svoj život na oltári aj dnes. Svätá omša nás zachraňuje dnes! Zachraňuje svet dnes!“
Svätý Otec mladých povzbudil, aby si uvedomovali veľkosť tajomstva, ktorému slúžia:
„Keď pristupujete k oltáru, majte vždy na pamäti veľkosť a svätosť toho, čo sa slávi. Svätá omša je sviatok a radosť, ale zároveň vážna a slávnostná chvíľa.“
Výzva ku kňazstvu
V prejave zaznelo aj otvorené pozvanie mladým mužom zamyslieť sa nad povolaním ku kňazstvu:
„Nedostatok kňazov vo Francúzsku a vo svete je veľké nešťastie! Nešťastie pre Cirkev! Objavujte postupne krásu a nevyhnutnosť takéhoto povolania. Aký nádherný je život kňaza, ktorý každý deň stretáva Ježiša a dáva ho svetu!“
Vďaka a požehnanie
Na záver stretnutia Svätý Otec ocenil službu mladých miništrantov v ich farských spoločenstvách:
„Vaša početná účasť a viera, ktorá vás vedie, sú veľkým povzbudením, znamením nádeje. Vytrvajte odvážne a vydávajte okolo seba svedectvo o radosti a hrdosti, ktorú vám dáva služba pri svätej omši.“
Pápež Lev XIV. všetkých účastníkov púte i ich rodiny zveril Božej ochrane a udelil im svoje apoštolské požehnanie.
