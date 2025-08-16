Pápež oblátkam svätej Františky Rímskej: Konajte pre jednotu Cirkvi
Alessandro Di Bussolo, Martin Jarábek – Vatican News
Prítomnosť „otvoreného“ kláštora v srdci Večného mesta nech je pokračovaním svätosti Matky zakladateľky, ktorá sa usilovala „zrodiť Krista vo svete“ svedectvom viery, bola poslušná „vedeniu anjelov“ a angažovala sa „za jednotu Cirkvi“ modlitbou i činnosťou. Týmito slovami sa pápež Lev XIV. prihovára sestrám oblátkam svätej Františky Rímskej z Tor de’ Specchi vo svojom posolstve pri príležitosti šesťstého výročia oblácie svätice.
Ako pripomína Svätý Otec, 15. augusta 1425, na slávnosť Nanebovzatia, svätá Františka Rímska – po živote vzornej manželky a matky – spolu s prvými deviatimi spoločníčkami zložila slávnostnú obláciu a zasvätila sa Bohu v pokornej službe tým, ktorí trpeli telesnou i duchovnou biedou svojej doby.
Škola činorodej lásky a prameň spirituality
Tento malý krúžok žien pochádzal z najbohatších rodín novej mestskej šľachty. Hoci aj naďalej bývali vo svojich domoch, obláciou sa zaväzovali k dokonalejšiemu kresťanskému životu – k pravidelnému prijímaniu sviatostí, k skutkom pokánia a lásky.
Počas šiestich storočí sa rehoľná rodina, založená v roku 1433 a inšpirovaná regulou „veľkého otca západného mníšstva, svätého Benedikta“, stala „školou činorodej lásky, prameňom spirituality a ideálom obetovania sa Kristovi a Cirkvi“, zdôrazňuje pápež.
Potreba žien „zamilovaných do evanjelia“
Svätá Františka Rímska, ktorá je spolu s apoštolmi Petrom a Pavlom a so svätým Filipom Nerim patrónkou Ríma a teší sa veľkej úcte veriacich, „naďalej zostáva svetlom, ktoré osvecuje veriacich všetkých čias a roznecujúcim oheň Kristovej lásky v dnešnom človeku“.
Naša spoločnosť, pokračuje Svätý Otec, potrebuje ženy ako ona – „zamilované do evanjelia“. Pripomína aj slová pápeža Eugena IV. zo zakladacej buly, podľa ktorých mali byť „rozžeravené Božím zápalom, túžiace slúžiť Najvyššiemu v duchu pokory a – nakoľko im to ich krehkosť dovolí – napodobňovať apoštolský život, aby získali seba pre Krista a žili v spoločenstve a láske“.
Svätý Ján Pavol II. a evanjeliový radikalizmus
Lev XIV. spomenul aj svätého Jána Pavla II., ktorý v liste oblátkam v roku 1984 vyzval, aby „robili rozhodnutia hlbokého evanjeliového radikalizmu, charakterizovaného prísnou disciplínou, radostným zriekaním sa a veľkodušnou obláciou“.
Pápež potom poukázal na tri rozmery svätosti Matky zakladateľky: Ako prvý uviedol horlivosť, s akou sa usilovala „zrodiť Krista vo svete a svojím svedectvom viery a svätosti urobiť jeho prítomnosť živou a účinnou“. Druhým rozmerom bola poslušnosť „vedeniu anjelov“, ktorú pestovala modlitbou a rozjímaním Božieho slova. Na treťom mieste pestovala úsilie „o jednotu Cirkvi, pre ktorú sa obetovala modlitbou i činnosťou“.
Kláštor ako „svetlo dejín“
Kláštor Tor de’ Specchi, na úpätí Kapitolu medzi Bazilikou Santa Maria in Aracoeli a ruinami Marcellovho divadla, „otvorený“ podľa želania Matky zakladateľky, je podľa Leva XIV. „lampou pre dejiny a pre putovanie ľudu“.
Po stáročia sem prichádzali mnohí ctitelia svätice „na toto vznešené miesto, bohaté na umenie a spiritualitu, aby načerpali vnútorný pokoj a zakúsili Božiu lásku“. Aj dnes je podľa pápeža „v uponáhľanej a prepychovej spoločnosti veľká potreba takýchto oáz“. Duch Svätý, povzbudzuje pápež Lev XIV., nech oblátkam pomáha „oživovať charizmu“ a posilňuje ich, aby „pokračovali v poslaní pre dobro Cirkvi“.
Modlitba zakladateľky: „Priviedol si ma do svojej vôle“
Napokon pápež vyslovuje želanie, aby pre oblátky svätej Františky Rímskej bola „programom i proroctvom“ modlitba Matky zakladateľky: „Držal si moju pravicu, priviedol si ma do svojej vôle a prijal si ma do slávy.“
Nech sa sestry cítia „spojené s Cirkvou, ktorá na ne hľadí so zvláštnou láskou“, zverené duchovnému sprievodu kardinála Fortunata Frezzu, „povolaného sprevádzať ich a podopierať na tejto etape cesty, aby spolu mohli hľadieť do budúcnosti s nádejou a poslušnosťou“.
Prvé kroky oblátok
Formulu oblácie vyslovili v Bazilike Santa Maria Nova, kde pôsobili olivetánski mnísi. Od začiatku bol tento duchovný úkon pevne spätý s hodnotami benediktínskej spirituality, hoci spočiatku oblátky ešte bývali vo svojich rodinách.
Až v roku 1433 získali dom na západnej strane Kapitolu, kde začali viesť spoločný život. Sv. Františka sa k nim pripojila po smrti manžela v roku 1436 a prevzala vedenie komunity, starajúc sa ako matka o všetky materiálne i duchovné potreby svojich dcér.
V Tor de’ Specchi prežila štyri roky. Vyčerpaná bdeniami, pôstami a neprestajnými pokániami zomrela pokojne večer 9. marca v paláci Ponziani, keď sa modlila mariánske ofícium, ku ktorému mala vždy hlbokú úctu.
