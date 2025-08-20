Pápež o Ukrajine: Je nádej, ale treba veľa pracovať a modliť sa
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec opustil Vilu Barberini krátko pred 21. hodinou. Ešte predtým pozdravil ľudí, ktorí sa zhromaždili na ulici, a po prechode bránou sa pristavil pri veriacich, aby sa s nimi krátko porozprával. Potom sa obrátil aj na prítomných novinárov. Na margo kontaktov s lídrami uviedol, že ho „niektorí“ oslovujú „neustále“. „Modlime sa a hľadajme, ako ísť ďalej,“ dodal rímsky biskup.
Radosť z prijatia v Castel Gandolfe
Pápež sa vyjadril aj k svojmu pobytu v Castel Gandolfe, kam sa chce vrátiť aj v budúcnosti: „Byť tu je milosť, som veľmi rád z prijatia ľudí.“ Spomenul návštevu mariánskeho pútnického miesta, kde sa kedysi modlil aj svätý Ján Pavol II.
Na otázku o prvých sto dňoch pontifikátu odpovedal: „Boli Božím požehnaním. Dostávam veľa, veľmi verím v milosti Pána a ďakujem za prijatie, ktoré som tu zažil.“
Druhé obdobie odpočinku
Svätý Otec Lev XIV. bol v Castel Gandolfe už druhý krát počas leta. Cez týždeň mal štyri verejné stretnutia s veriacimi.
Na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie 15. augusta slávil svätú omšu vo Farnosti sv. Tomáša z Villanovy. V homílii pripomenul, že Máriino „áno“„stále žije a vzdoruje smrti“ v tých, ktorí dnes svedčia o viere, spravodlivosti, tichosti a pokoji. Pri modlitbe Anjel Pána vyzval, aby sa ľudia nezmierili s prevahou logiky konfliktu a zbraní.
Deň medzi chudobnými v Albane
Nedeľa 17. augusta bola naplnená stretnutiami s chudobnými a núdznymi. Pápež predsedal svätej omši v chráme Santa Maria della Rotonda v Albane, určenej pre bezdomovcov, rodiny v ťažkostiach, pracovníkov Charity i dobrovoľníkov.
Vo svojej homílii zdôraznil, že do sveta nemáme prinášať „oheň zbraní, ani oheň slov, ktoré spaľujú iných“, ale oheň lásky, ktorá slúži, stará sa o slabých a odpovedá na násilie miernosťou. „Oheň dobroty,“ povedal, „nestojí toľko ako zbrane, ale zadarmo obnovuje svet.“
Pred svätou omšou navštívil výstavu „Znaky nádeje“, ktorú pripravila diecézna Caritas. Popoludní sa pri modlitbe Anjel Pána modlil za úspech mierových iniciatív a pripomenul, že v rokovaniach má byť vždy na prvom mieste spoločné dobro národov.
Silným gestom dňa bol obed v Borgo Laudato si’ so stovkou chudobných a bezdomovcov. „Lámanie chleba spolu je úkon, ktorým sa rozpoznáva Kristus medzi svojimi,“ pripomenul Svätý Otec pri začiatku spoločného stolovania.
Návšteva na Mentorelle
V utorok ráno pápež navštívil chrám Panny Márie Matky milostí na Mentorelle v Guadagnole, v diecéze Tivoli. Pomodlil sa tam, zapálil sviecu pri soche Panny Márie s prosbou za pokoj vo svete a stretol sa s rehoľníkmi zo Spoločnosti zmŕtvychvstania, ktorí spravujú toto miesto. Spoločne s nimi aj obedoval.
Po návrate do Vily Barberini sa pápež Lev XIV. pripravil na odchod späť do Vatikánu, kam prišiel o 21.24 h.
