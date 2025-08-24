Pápež: Modlím sa k Bohu, aby na Ukrajine utíchli zbrane a otvorila sa cesta dialógu
V deň štátneho sviatku Ukrajiny, ktorý sa slávil v nedeľu 24. augusta, Lev XIV. zaslal posolstvo prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, v ktorom uisťuje o svojej „modlitbe za ukrajinský ľud, ktorý trpí v dôsledku vojny, osobitne za všetkých zranených na tele, za tých, ktorí stratili blízkeho človeka, i za tých, ktorí boli pripravení o svoje domovy“.
„So srdcom raneným násilím, ktoré pustoší vašu zem, sa obraciam na vás,“ píše Svätý Otec, vzývajúc Boha, aby potešil tých, čo sú skúšaní následkami konfliktu, posilnil „zranených“ a udelil „večný odpočinok zosnulým“. Pápež ďalej prosí Všemohúceho, aby „pohnul srdcia ľudí dobrej vôle“ a aby „utíchol rachot zbraní“, ktoré by mali „ustúpiť dialógu“ a „otvoriť cestu mieru pre dobro všetkých“. „Zverujem vašu krajinu pod ochranu Panny Márie, Kráľovnej pokoja,“ uzatvára Lev XIV.
Posolstvo Svätého Otca zverejnil prezident Zelenský vo svojom príspevku na platforme X. „Som úprimne vďačný Svätosti za jeho hlboké slová, za jeho modlitbu a pozornosť voči ukrajinskému ľudu uprostred ničivej vojny.“ Hlava štátu dodáva, že všetky „nádeje“ a „úsilia“ národa „smerujú k dosiahnutiu tak veľmi očakávaného mieru“, „aby zvíťazilo dobro, pravda a spravodlivosť“, a vyjadruje uznanie za „morálne vedenie a apoštolskú podporu“ pápeža.
