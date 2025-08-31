Pápež Lev XIV.: Zbrane musia umĺknuť, musí zaznieť hlas bratstva a spravodlivosti
Martin Jarábek – Vatican News
Ukrajina: výzva na okamžité prímerie
Svätý Otec s bolesťou pripomenul, že vojna na Ukrajine „pokračuje v rozsievaní smrti a skazy“. Posledné dni priniesli ďalšie bombardovania viacerých miest vrátane Kyjeva, čo si vyžiadalo množstvo civilných obetí. Pápež vyjadril blízkosť ukrajinskému ľudu a všetkým rodinám poznačeným konfliktom, pričom zdôraznil:
„Obnovujem svoj naliehavý apel na okamžité prímerie a na seriózne úsilie o dialóg. Je čas, aby zodpovední odmietli logiku zbraní a vydali sa cestou rokovania a mieru s podporou medzinárodného spoločenstva.“
Spojené štáty: modlitba za obete streľby
Lev XIV. vyjadril aj sústrasť obetiam tragickej streľby počas školskej svätej omše v americkom štáte Minnesota. Do spoločnej modlitby zahrnul všetky deti, ktoré sú denne zabíjané alebo zraňované násilím po celom svete. „Prosme Boha, aby zastavil pandémiu zbraní, veľkých i malých, ktoré nakazili náš svet,“ dodal pápež.
Migranti: tragédia pri pobreží Mauretánie
Ďalším bolestným bodom, na ktorý upozornil, bola loď plná migrantov, ktorá sa prevrátila pri atlantickom pobreží Mauretánie. Pri nešťastí zahynulo vyše päťdesiat ľudí a približne stovka zostáva nezvestná. Pápež nazval túto tragédiu „každodennou ranou ľudstva“ a pripomenul slová evanjelia: „Bol som cudzinec a pritúlili ste ma“ (Mt 25, 35).
Starostlivosť o stvorenie
Svätý Otec zároveň pripomenul, že 1. september je Svetovým dňom modlitby za starostlivosť o stvorenie, ktorý pred desiatimi rokmi zaviedol pápež František v zhode s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I. Tento rok nesie heslo „Semená pokoja a nádeje“. Jubilejný deň sa rozširuje do tzv. Času stvorenia, ktorý potrvá až do 4. októbra, sviatku sv. Františka z Assisi. Pápež vyzval veriacich, aby sa inšpirovali duchom „Chválospevu brata Slnka“ a chránili spoločný domov.
Pozdravy pútnikom
Na záver stretnutia Lev XIV. osobitne pozdravil farnosti a skupiny pútnikov z rôznych častí Talianska, ako aj laické spoločenstvá, hnutia a mládežnícke združenia. Všetkým zaželal požehnanú nedeľu.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.