Pápež Lev XIV. zajtra obeduje so stovkou chudobných v Castel Gandolfe

V nedeľu 17. augusta o 13.00 h zasadne pápež Lev XIV. v Borgo Laudato si’ v Pápežských záhradách v Castel Gandolfe k spoločnému obedu so stovkou chudobných z diecézy Albano. Jedlá pripravia miestni reštauratéri a podávať ich budú dobrovoľníci diecéznej Charity.

Martin Jarábek – Vatican News

Pre Svätého Otca to bude návrat na miesto, kde v júli slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Tentoraz zvolil jednoduché gesto služby – stolovať s ľuďmi, ktorí žijú na okraji spoločnosti. „Eucharistia nás vždy vedie k najchudobnejším,“ pripomínajú organizátori podujatia.

Hostia budú mať možnosť porozprávať sa so Svätým Otcom o svojich starostiach a problémoch. V menu nechýbajú tradičné jedlá z regiónu: zeleninové lasagne, zapekané baklažány, teľacia pečienka, ovocný šalát a miestny dezert.

Podľa biskupa Albana Vincenza Vivu „len zo slávenia Eucharistie sa rodí túžba po službe a len v službe sa Eucharistia stáva plne živou“. Borgo Laudato si’, ktorého oficiálne otvorenie sa ešte len pripravuje, tak už teraz otvára svoje brány predovšetkým chudobným – ako to zamýšľal pápež František, keď toto miesto vznikalo.

Ako zdôrazňuje kňaz Manuel Dorantes, administratívny riaditeľ Borgo Laudato si’:

„Evanjeliová pohostinnosť začína od chudobných. Pred prejavmi, pred programami, pred inauguráciami je objatie Krista, ktorý sa stáva pokrmom a konkrétnym delením.“

16 augusta 2025, 16:20

