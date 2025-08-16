Pápež Lev XIV. zajtra obeduje so stovkou chudobných v Castel Gandolfe
Martin Jarábek – Vatican News
Pre Svätého Otca to bude návrat na miesto, kde v júli slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Tentoraz zvolil jednoduché gesto služby – stolovať s ľuďmi, ktorí žijú na okraji spoločnosti. „Eucharistia nás vždy vedie k najchudobnejším,“ pripomínajú organizátori podujatia.
Hostia budú mať možnosť porozprávať sa so Svätým Otcom o svojich starostiach a problémoch. V menu nechýbajú tradičné jedlá z regiónu: zeleninové lasagne, zapekané baklažány, teľacia pečienka, ovocný šalát a miestny dezert.
Podľa biskupa Albana Vincenza Vivu „len zo slávenia Eucharistie sa rodí túžba po službe a len v službe sa Eucharistia stáva plne živou“. Borgo Laudato si’, ktorého oficiálne otvorenie sa ešte len pripravuje, tak už teraz otvára svoje brány predovšetkým chudobným – ako to zamýšľal pápež František, keď toto miesto vznikalo.
Ako zdôrazňuje kňaz Manuel Dorantes, administratívny riaditeľ Borgo Laudato si’:
„Evanjeliová pohostinnosť začína od chudobných. Pred prejavmi, pred programami, pred inauguráciami je objatie Krista, ktorý sa stáva pokrmom a konkrétnym delením.“
