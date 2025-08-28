Pápež Lev XIV. vyzýva k neoddeliteľnosti viery a verejnej služby
Martin Jarábek – Vatican News
Kresťanstvo ako verejné angažovanie
Pápež vo svojom príhovore francúzskym politikom jasne uviedol, že kresťanstvo „nie je len jednoduchou súkromnou zbožnosťou, ale spôsobom života v spoločnosti, preniknutým láskou k Bohu a blížnemu, ktorý v Kristovi už nie je nepriateľ, ale brat“.
Výzva k jednote života – politického aj kresťanského
Rímsky biskup o integrite osobnosti verejne činného kresťana povedal:
„Nie je na jednej strane politikom a kresťanom na druhej. Je politikom, ktorý pod pohľadom Boha a vlastného svedomia žije kresťansky svoje záväzky a zodpovednosť.“
Laicita a odvaha brániť pravdu
Lev XIV. neobišiel ani kritiku „laicity, ktorá je niekedy nesprávne pochopená“, čo kresťanom vo Francúzsku sťažuje konať v súlade s vierou vo verejnej službe. Pápež vyzval politikov, aby mali „odvahu niekedy povedať: ‚Nie, nemôžem!‘“, ak ide o pravdu.
Riešenie sociálnych problémov cez charitu
Svätý Otec sa dotkol aj aktuálnych spoločenských výziev: násilia, neistoty, nezamestnanosti, drog či straty komunitného ducha. Na tieto problémy podľa neho treba odpovedať silou „sociálnej a politickej lásky“, ktorá „vedie k láske k spoločnému dobru a k účinnému hľadaniu blaha všetkých osôb“. Petrov nástupca dodal, že „kresťanstvo sa nedá zredukovať na súkromnú zbožnosť, lebo je životným štýlom spolunažívania“.
Nádej posilnená vierou
Svoju reč pápež zakončil povzbudením: delegácia sa má vrátiť k svojim povinnostiam „posilnená v nádeji, pevnejšia v práci na budovaní spravodlivejšieho, ľudskejšieho a bratskejšieho sveta, viac preniknutého evanjeliom“.
