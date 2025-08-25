Hľadaj

Anjel Pána 24. augusta 2025
Pápež Lev XIV. vyzval na ukončenie násilia v Mozambiku a pripomenul modlitbu za Ukrajinu

Svätý Otec Lev XIV. po nedeľnej modlitbe Anjel Pána vyzval vládcov Mozambiku na zastavenie násilia a vysídľovania obyvateľov krajiny. Pripomenul aj prebiehajúcu iniciatívu modlitieb za pokoj na Ukrajine s názvom „Svetová modlitba za Ukrajinu“.

Miroslava Holubíková – Vatican News

„Vyjadrujem svoju solidaritu s obyvateľmi Cabo Delgado v Mozambiku, ktorí sú obeťami neistoty a násilia, ktoré aj naďalej spôsobujú smrť a vysídľovanie ľudí. Zatiaľ čo apelujem, aby sa nezabúdalo na našich bratov a sestry, pozývam vás modliť sa za nich a vyjadrujem nádej, že úsilie vedúcich predstaviteľov krajiny prinesie obnovenie bezpečnosti a mieru v tejto oblasti.“

Pápež pripomenul aj dni modlitieb za pokoj na Ukrajine, keď uviedol:

„Minulý piatok, 22. augusta, sme sprevádzali svojimi modlitbami a pôstom bratov a sestry, ktorí trpia pre vojny. Dnes sa pripájame k našim ukrajinským bratom, ktorí prostredníctvom duchovnej iniciatívy Svetová modlitba za Ukrajinu prosia Pána, aby daroval mier ich sužovanej krajine.“

25 augusta 2025, 10:04

