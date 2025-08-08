Pápež Lev XIV. vyjadruje sústrasť Ghane po leteckom nešťastí
Vatican News
Tlačové stredisko Svätej stolice zverejnilo vo štvrtok večer 7. augusta telegram, ktorý okrem iného uvádza: „Odovzdávajúc duše zosnulých do milosrdenstva Všemohúceho Boha a s modlitbami za tých, ktorí smútia nad ich stratou, najmä za ich rodiny, Svätý Otec uisťuje národ o svojej duchovnej blízkosti v tomto ťažkom období.“
Helikoptéra, v ktorej boli traja členovia posádky a päť cestujúcich, havarovala v husto zalesnenej centrálnej oblasti Ashanti. Cestovali v nej ghanský minister obrany Edward Omane Boamah, minister životného prostredia Ibrahim Murtala Muhammed a ďalších šesť ľudí. Smerovali do mesta Obuasi na podujatie týkajúce sa boja proti nelegálnej ťažbe. Nehodu nikto neprežil.
Misionárska spravodajská agentúra Fides informovala o reakcii biskupa Mons. Gyamfiho na túto tragédiu, ktorý uviedol, že správa bola pre všetkých obrovským šokom. Konferencia biskupov Ghany vydala vyhlásenie, v ktorom vyjadrila sústrasť prezidentovi, rodinám obetí, parlamentu a národu a povedala: „Žiadame všetkých Ghančanov, aby sa za nich modlili,“ a zároveň mysleli na „šok zo straty takých brilantných myslí naraz.“ Biskupi zdôraznili, že obete „boli mužmi osvedčeného nasadenia, služobníkmi štátu, politikmi, odborníkmi a statočnými dôstojníkmi ghanskej armády, ktorí položili životy v službe republiky, inštitúcií a ľudu tejto krajiny. Ich náhla a predčasná smrť je nielen ranou pre ich rodiny a priateľov, ale aj veľkou stratou pre národ.“
Prezident Ghany John Dramani Mahama vyhlásil trojdňový štátny smútok.
Spracoval: Šimon Gabčo
