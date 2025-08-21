Pápež Lev XIV. účastníkom kongresu v Bogote: Učte sa od svätého Alfonza hľadať rovnováhu medzi zákonom a slobodou
Martin Jarábek – Vatican News
Pápež Lev XIV. zároveň pozýva účastníkov kongresu, aby sa nechali inšpirovať svedectvom svätých, predovšetkým svätého Alfonza Márie de’ Liguori, keď píše:
„Vedieť nájsť vyváženú syntézu medzi požiadavkami Božieho zákona a dynamikou svedomia a ľudskej slobody, pričom zároveň prijímať postoj láskyplný, chápavý a trpezlivý voči bratom, znamená stať sa viditeľným znamením nekonečného Božieho milosrdenstva.“
Na záver posolstva pápež vzýva ochranu Panny Márie, Stolice múdrosti, a dodáva:
„Zo srdca udeľujem všetkým prítomným vytúžené apoštolské požehnanie, ktoré s radosťou rozširujem aj na ich rodiny a ostatných drahých.“
Telegram je adresovaný pátrovi Óscarovi Báezovi Pentovi, C.Ss.R., rektorovi Univerzitnej nadácie San Alfonso v Bogote, ktorá hostí prestížne stretnutie teológov z celého sveta.
