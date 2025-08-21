Hľadaj

Pápež Lev XIV. účastníkom kongresu v Bogote: Učte sa od svätého Alfonza hľadať rovnováhu medzi zákonom a slobodou

Svätý Otec Lev XIV. zasiela pozdrav účastníkom XVII. medzinárodného kongresu morálnej teológie, ktorý sa koná 20. – 21. augusta v kolumbijskej Bogote. V telegrame, ktorý v mene pápeža podpísal kardinál štátny sekretár Pietro Parolin, Petrov nástupca vyjadruje prianie, „aby sa tieto dni stali vhodnou príležitosťou na uvažovanie o výzvach, ktoré predstavujú súčasné zmeny a konflikty vo svetle Božieho zjavenia, ktoré nachádza svoju plnosť v Ježišovi Kristovi“.

Martin Jarábek – Vatican News

Pápež Lev XIV. zároveň pozýva účastníkov kongresu, aby sa nechali inšpirovať svedectvom svätých, predovšetkým svätého Alfonza Márie de’ Liguori, keď píše:

Vedieť nájsť vyváženú syntézu medzi požiadavkami Božieho zákona a dynamikou svedomia a ľudskej slobody, pričom zároveň prijímať postoj láskyplný, chápavý a trpezlivý voči bratom, znamená stať sa viditeľným znamením nekonečného Božieho milosrdenstva.

Na záver posolstva pápež vzýva ochranu Panny Márie, Stolice múdrosti, a dodáva:

Zo srdca udeľujem všetkým prítomným vytúžené apoštolské požehnanie, ktoré s radosťou rozširujem aj na ich rodiny a ostatných drahých.

Telegram je adresovaný pátrovi Óscarovi Báezovi Pentovi, C.Ss.R., rektorovi Univerzitnej nadácie San Alfonso v Bogote, ktorá hostí prestížne stretnutie teológov z celého sveta.

21 augusta 2025, 10:07

