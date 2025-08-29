Pápež Lev XIV. školám evanjelizácie: Kľúčom je vydávať svedectvo o stretnutí s Bohom života
Martin Jarábek – Vatican News
Svätý Otec sa prítomným prihovoril slovami:
„Prišli ste do Ríma v tomto Jubilejnom roku z rôznych krajín ako pútnici nádeje. Srdečne vás vítam.“
Petrov nástupca osobitne pozdravil kardinála Géralda Cypriena Lacroixa, arcibiskupa Québecu, zakladateľa škôl José Prada Floresa a všetkých členov tohto diela.
Pri liturgickej spomienke na mučeníctvo sv. Jána Krstiteľa pápež poukázal na jeho svedectvo ako na vzor pre každého evanjelizátora:
„V prológu Jánovho evanjelia sa hovorí: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14) a hneď nato sa uvádza, že Ján Krstiteľ o tom vydáva svedectvo (porov. v. 15). Ak si pozorne znovu prečítame prvé kapitoly štvrtého evanjelia, môžeme objaviť kľúč každej školy evanjelizácie: vydávať svedectvo o tom, čo sme kontemplovali, o stretnutí, ktoré sme mali s Bohom života.“
Pápež zdôraznil, že to je poslanie Cirkvi i každého kresťana. „Evanjelista Ján vo svojom Prvom liste hovorí: ,Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. A naše spoločenstvo je s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristomʻ (1 Jn 1, 3). Toto je poslanie Cirkvi a každého kresťana.“
Lev XIV. prítomným pripomenul, že ich povolanie sa rodí zo sviatosti krstu, keď povedal:
„Drahí bratia a sestry, toto je naše povolanie ako pokrstených. Preto musíme odovzdávať to, čo sme sami prijali, aby sme všetci dospeli k jednote v Kristovi. Počas týchto dní púte vás osobitne pozývam, aby ste hľadeli na životy svätých, ktorí – podobne ako svätý Ján Krstiteľ – boli vernými nasledovníkmi Ježiša Krista a dosvedčovali ho slovami i skutkami dobra.“
Na záver pápež poďakoval školám „San Andrés“ za ich službu evanjelizácie:
„Ďakujem vám za plodnú prácu v prospech evanjelizácie prostredníctvom rôznych prostriedkov a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ceste s obnovenou nádejou.“
Svoj príhovor Svätý Otec zakončil požehnaním:
„Nech vás Boh žehná a nech vás Guadalupská Panna Mária vždy chráni vo vašom poslaní. Šťastnú cestu!“
