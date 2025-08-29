Hľadaj

Stretnutie s členmi evanjelizačných škôl Stretnutie s členmi evanjelizačných škôl  (@Vatican Media)
Pápež

Pápež Lev XIV. školám evanjelizácie: Kľúčom je vydávať svedectvo o stretnutí s Bohom života

Vydávať svedectvo „je naše povolanie ako pokrstených. Preto musíme odovzdávať to, čo sme sami prijali, aby sme všetci dospeli k jednote v Kristovi.,“ povedal v piatok 29. augusta pápež Lev XIV. členom škôl evanjelizácie „San Andrés“, ktorí do Ríma prišli počas Jubilejného roka. Pri liturgickej spomienke na mučeníctvo sv. Jána Krstiteľa ich povzbudil, aby vydávali svedectvo o stretnutí s Bohom života a kráčali s obnovenou nádejou.

Martin Jarábek – Vatican News

Svätý Otec sa prítomným prihovoril slovami:

„Prišli ste do Ríma v tomto Jubilejnom roku z rôznych krajín ako pútnici nádeje. Srdečne vás vítam.“

Petrov nástupca osobitne pozdravil kardinála Géralda Cypriena Lacroixa, arcibiskupa Québecu, zakladateľa škôl José Prada Floresa a všetkých členov tohto diela.

Pri liturgickej spomienke na mučeníctvo sv. Jána Krstiteľa pápež poukázal na jeho svedectvo ako na vzor pre každého evanjelizátora:

V prológu Jánovho evanjelia sa hovorí: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14) a hneď nato sa uvádza, že Ján Krstiteľ o tom vydáva svedectvo (porov. v. 15). Ak si pozorne znovu prečítame prvé kapitoly štvrtého evanjelia, môžeme objaviť kľúč každej školy evanjelizácie: vydávať svedectvo o tom, čo sme kontemplovali, o stretnutí, ktoré sme mali s Bohom života.

Pápež zdôraznil, že to je poslanie Cirkvi i každého kresťana. „Evanjelista Ján vo svojom Prvom liste hovorí: ,Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. A naše spoločenstvo je s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristomʻ (1 Jn 1, 3). Toto je poslanie Cirkvi a každého kresťana.

Lev XIV. prítomným pripomenul, že ich povolanie sa rodí zo sviatosti krstu, keď povedal:

Drahí bratia a sestry, toto je naše povolanie ako pokrstených. Preto musíme odovzdávať to, čo sme sami prijali, aby sme všetci dospeli k jednote v Kristovi. Počas týchto dní púte vás osobitne pozývam, aby ste hľadeli na životy svätých, ktorí – podobne ako svätý Ján Krstiteľ – boli vernými nasledovníkmi Ježiša Krista a dosvedčovali ho slovami i skutkami dobra.

Na záver pápež poďakoval školám „San Andrés“ za ich službu evanjelizácie:

Ďakujem vám za plodnú prácu v prospech evanjelizácie prostredníctvom rôznych prostriedkov a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ceste s obnovenou nádejou.

Svoj príhovor Svätý Otec zakončil požehnaním:

Nech vás Boh žehná a nech vás Guadalupská Panna Mária vždy chráni vo vašom poslaní. Šťastnú cestu!

29 augusta 2025, 12:12

